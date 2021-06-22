公司九龍灣搬上水致辭職潮　事主解構士氣低迷真相　求介紹觀塘工

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-22 12:00

有打工仔早前發文分享，指公司決定由九龍灣搬至上水後引發「辭職潮」，全體員工由70人跳崖式大減至10人，流失約八成多。帖文隨即掀起網民熱議，事主近日再透露事件後續，表示離開的員工除了因為地理位置問題，亦基於人工長年不變而早有不滿，搬公司其實只是離職潮的導火線。

事主早前發文分享，指其公司由九龍灣搬至上水，引發大批員工辭職。（資料圖片）

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事主早前在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司剛由九龍灣搬至上水，薪金沒有調整，以致在正式搬遷前1個月，全公司本來有70名員工，最後卻大批人請辭，只剩下10人，公司人手銳減八成多，引來眾多網民討論。

直至最近，事主再次投稿發帖，進一步透露自己與同事們辭職的真相，表示公司搬到上水的確太遠，但還有另1個原因，「真係幾年都冇加過人工了，士氣不嬲都唔好」，因此藉着今次搬公司一事，眾多同事便決定「集體行動」，毅然請辭轉換工作。

事主再次發文，稱公司已經多年沒有加人工，令同事早有怨氣。（Google Maps網頁截圖）

他又估計公司並非打算結業，得知他們仍正招聘人手，「北區朋友加油，佢只係分公司得返10個，其他仲有好多人嘅」，對於大批員工辭職，公司也沒有顯得特別慌張，相信公司未有擔心人手問題。離開了舊東家，事主最後不忘在文中說：「我仲搵緊工，九龍灣、觀塘有冇好介紹？」。

不少網民立即留言，有人笑言事主嫌遠而辭去上水的工作，卻想在「地獄上班地點」之名的觀塘找新工作，稱「返觀塘咁犯賤」、「觀塘塞一塞，隨時耐過你入上水」，有上水、粉嶺等「北區牛」則留言，表示有意應徵卻無從入手，「北區人表示唔知咩公司好難搵嚟apply」。

（facebook專頁「奴工處」）

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