世紀難題！人工加5000尖沙咀轉觀塘返工　網民激辯時間換錢值唔值

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-31 14:13

觀塘向來以塞車聞名，更是網民公認的「最地獄上班地點」第1位，不少打工仔得知公司位於觀塘也直呼怕怕。近日有網民於討論區發文，稱居於「大西北」的友人收到工作的錄用通知，若願意從尖沙咀的公司轉至位於觀塘的公司上班，薪金便能增加5000元，惟因車程長加上塞車情況嚴重，兩難情況引來網民激辯應否以時間換取金錢。

觀塘上班是不少打工仔噩夢，塞車兼由朝到晚人流不絕。（資料圖片）

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網民「菊花仔」於連登討論區發文，稱友人近日收到工作錄用通知，轉工便能加薪5000元，但居於「大西北」的他則要由尖沙咀轉到觀塘上班。樓主指友人本身的薪金約為15000至16000元，轉工加薪條件吸引，可是卻害怕觀塘區長期塞車的「地獄」交通情況，故不禁問網民：「畀着你會唔會轉？」

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主友人本身薪金不高，應把握機會加薪，若不適應工作環境才考慮再找新的工作機會，「即跳啦，做多3個月20k再搵25k嘅」、「畀我就實轉，呢啲位一定係靠轉工嚟加人工」、「大西北去邊都咁遠就是但啦，梗係揀人工多嗰份」。

不少網民對於應否以個人時間換取較高薪金有不同看法，引起激烈討論。（資料圖片）

不過有網民勸樓主友人考慮清楚，認為並非人人也能接受以時間換取金錢，尤其他居於相對偏遠的「大西北」區，「5000除一個月返幾日，諗下一日多幾百抵唔抵得返交通、環境改變」、「值唔值好睇個人有幾需要呢筆錢，同埋睇埋呢個轉工係咪會更上一層樓又係另一個考慮」、「去邊唔緊要，最緊要好做，老細好同事好，如果唔係唔想轉工」。

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