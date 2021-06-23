求職見工狂數現任上司　點知面試官係上司家姐　下場超慘無人可憐

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-23 19:30

見工時狂數前公司是大忌，有網民在討論區分享指，有同事早前去另一間公司面試，不斷數現任上司的不是，但沒想到對方竟是現職上司的姊姊，結局更相當慘，樓主不禁慨嘆「出嚟做嘢最緊要都係人際關係」。

有網民稱，同事近日去見工，在面試期間不斷數上司及其他同事的不是，殊不知遇着的面試官，竟然是上司的姊姊。（《合約男女》劇照）

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該網民在香港討論區，以「同事見工狂數現任上司 點知面試官係上司家姐」為題發文，指公司有位頗乞人憎的同事，平時懶惰又無責任心，近日他去見工，面試期間不斷數上司及其他同事的不是，殊不知遇着的面試官竟然是上司的姊姊，「去面試數自己公司壞話已經好不智，仲要遇着個現任公司嘅親屬，真係無運行」。

上司其後就此事向大老闆告狀，「大老細話準備做嘢，同佢Say ByeBye」，樓主因而慨嘆出來社會工作最重要是人際關係，「香港好細，好容易撞得返，得罪一兩個人，分分鐘喺個行度個朵臭晒」。

帖文引起上熱議，有網民批評該名同事相當不智，「唔係唔講前公司壞話，係有技巧地講前公司壞話」，又指「凡事留一線，日後好相見」，如果留在同行，總有機會遇到上司合作過的人或朋友，說話還是小心為妙。

曾有求職者因為HR在電郵中寫錯地址，結果遲到了2分鐘，最後卻被職員黑面1句鬧返轉頭 ▼▼▼

見工遲到2分鐘 求職者指HR電郵寫錯地址 職員黑面1句鬧返轉頭（01熱話製圖）

樓主自白全文：

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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘 ▼▼▼

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