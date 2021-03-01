家長注意！7歲女童插拖板突漏電爆炸　4指燒黑手掌起大水泡險電死

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-01 14:00

【兒童意外 / 漏電 / 爆炸 /觸電】家居安全時刻也不容忽視！繼早前菲律賓1名2歲男童將鐵匙羹插進電插座被意外電死，當地再有媽媽分享警世經歷，稱其7歲女兒使用拖板時發生類似意外，拖板插頭插進電座後突然漏電釀爆炸，令女兒的4隻手指即時被燒黑，手掌亦出現大水泡。該媽媽事後提醒一眾父母，必須注意兒童使用電器的安全，「你永遠不知道意外何時發生」。

有菲律賓媽媽發文警世，指7歲女兒使用拖板時，插座突然爆炸，令女兒左手嚴重受傷，4隻手指被燒黑，手掌起了大水泡，幸而未有生命危險。（fb「Athena Quintana Comboy」圖片）

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本月中菲律賓1名2歲男童在家把玩鐵匙羹時，匙羹意外插進電插座內，男童當場觸電倒地，家人發現時男童已昏迷，經搶救最終不治。當地1名媽媽Athena Quintana Comboy於facebook發文分享警世經歷，指看到男童意外電死的新聞感到難過及心痛，又指出約2星期前，其7歲女兒也遇到類似意外。

Athena指，事發當日女兒拿着拖板電掣插進牆上的插座，沒料通電一刻竟發生爆炸，連插蘇也被燒熔及變形。（fb「Athena Quintana Comboy」圖片）

Athena憶述事發當日，女兒拿着拖板電掣插進牆上的插座，沒料通電一刻竟發生爆炸，令女兒的左手嚴重受傷。從Athena上載的相片可見，7歲女兒4隻手指表面被燒黑，手掌姆指位置亦起了1個大水泡，意外令她大吃一驚，直言「她的左手出大事了，但幸好沒被燒死」。

她又展示了被燒熔及變形的拖板插頭相片，提醒一眾家長必須注意兒童使用電器時的安全問題，「照顧孩子時一定要特別注意，因為你永遠不知道意外何時發生」。

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內地1名1歲幼童誤當通渠劑為玩具，誤將通渠劑灑到嘴上，皮膚遭嚴重灼傷，傷口其後變形導致未能進食，最終須再開刀。（微博圖片）

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