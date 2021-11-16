數盡十二星座男分手方法　天秤座失驚無神策劃浪漫約會可能已變心

離開遠比你想像中還來得複雜，藕斷絲連的處理方式只會加深彼此的痛苦……緣聚就相愛，緣散再分開，這是命運對每個人最好的安排。



但是，「好聚好散」說起來容易，做起來卻很難。並不是每個人都能很快接受分手這個現實，眼看著最愛的人突然將從自己生命中消失，未來將與自己毫無瓜葛，對許多人來說都是非常殘忍的。

所以，有些人能接受和平分手，有些人卻要用或疏離、或絕情的方式才能強迫自己放下一段感情。來看看12 星座男最常用的分手方式是什麼吧！

並唔係每段感情都可以行到最後，當面對分手嘅局面，十二星座男係會點樣處理呢？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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【處女男：和對方檢討這段感情】處女座本來就對任何事有著一定的標準，而對待伴侶也不例外。處女座男生是一個追求完美的人，就連分手，他們也想做到盡善盡美，不放過任何細節。在決定分手後，處女座男生往往會和對方進行一次深談，對這段未能走到最後的感情進行「復盤」，找出導致兩人分手的長期原因以及最後的導火線是什麼，讓自己能夠吸取教訓。對處女男來說，這是對上一段感情的交代，也是對下一段感情的準備。整理結束之後，就徹底分手。

【白羊男：直接開口】衝動、直率又活力充沛的白羊座，在談戀愛時通常會給人一種十足又火熱的戀愛感。白羊座男生最可貴的品質就是坦誠，直接，愛恨分明。愛一個人他會大聲表達，不愛對方了也不會拖泥帶水，而是會直接開口告訴對方，讓這段感情有一個明朗的結局。雖然這樣的方式會讓對方一時痛苦，但在一定程度上，也是將傷害降到最低的方法。長痛不如短痛，讓對方狠狠痛過一次，才能更快放下。

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【金牛男：劃清界限】金牛座通常比較慢熟，而且不會太輕易的踏入感情，也會深思熟慮的考量現實面與物質方面的條件。對於金牛座男生來說，愛一個人，就會愛她的全部。在戀愛的時候，金牛男和戀人的社交圈、工作圈和金錢都緊緊捆綁、交錯在一起，有著諸多羈絆。如果金牛男有一天想分手，那么首先要做的就是慢慢切斷這些羈絆。比如淡出對方的社交圈，減少和對方家庭的接觸，經濟方面也慢慢涇渭分明，做好一系列的準備工作之後，就會找個合適的機會提出分手。

【雙子男：發送訊息】口舌如簧、思緒敏捷、做事靈巧的雙子座，雖然生平日裡看起來大大咧咧，百無禁忌，但是在感情中卻不是一個勇敢的人。讓他們主動結束一段感情已經非常不易，當面說分手更是難上加難。不僅害怕糾纏不清，還怕自己心軟。所以，雙子座男生通常會選擇通過短信的方式來提出分手，把所有想說的話、想表達的感情都融入到文字中發給對方，對他們來說就是最好的分開方式。

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【巨蟹男：細數對方過錯】在愛情中的巨蟹座，讓人依戀又頭痛。表面上看起來溫吞，但又默默地累積情緒在心裡，最後一次爆發。巨蟹座男生是一個非常細心、敏感的人，在戀愛中不管大事小事，都會默默記在心里。當巨蟹男想分手的時候，往往是對戀人的失望積累到了一定程度的時候。到了分手那一刻，昔日的忍耐會一次性爆發出來，巨蟹男會在細數對方的所有過錯，說明分手原因之後轉身離去。這不僅是巨蟹男結束感情的方式，也是巨蟹男說服自己絕不回頭的理由。

【獅子男：瀟灑離去】有主見、做事風風火火的獅子座，在面對愛情時也傾向於用「主動」的。獅子座男生是一個對感情有始有終的人，在一起的時候，獅子男絕不輕易說分手，一旦說出分手，就不會有任何回旋余地。所以，當獅子男主動決定結束一段感情的時候，他們會收拾好所有心情，做好所有的準備，和對方好好告個別，然後轉身瀟灑離去，絕不回頭。沒有任何預兆，也沒有任何提示，在對方反應過來之前，獅子男已經走遠。

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【天秤男：策劃一次分手約會】天秤座很會講場面話，朋友也多，號稱「中央空調」的他們當然也會到處送暖，並且同時有好幾個曖昧對象，類似於某種「狡兔三窟」的概念。天秤座男生是一個非常追求浪漫的人，他們的感情往往有一個浪漫的開始，也會有一個浪漫的結束。即使兩個人要分手了，天秤男也想給彼此留一份美好的回憶。所以，天秤座男生往往會策劃最後一次分手約會。也許會回到剛開始認識的地方，第一次約會的地方，一起回顧美好的往昔。在最後一次約會結束的時候，就是雙方徹底分別的時候。

【天蠍男：聲淚俱下】思緒縝密、思考深沉、擅長在腦中盤算計畫的天蠍座，遇到戀愛就整個徹底弱掉了。天蠍座男生是一個非常重感情的人，用情極深，愛一個人就會付出所有。分手對於天蠍男來說，是一個巨大的打擊。當感情到了不得不結束的時候，天蠍男往往無法壓抑自己的情緒，聲淚俱下地提出分手。強迫自己放下，說服自己分手才是最好的結局。分手之後，他們會避開和前任一起到過的地方，甚至搬離這座城市來忘掉情傷。

【射手／人馬男：玩失蹤】被許多人認為「花心、愛撩」的射手座，大多數都是愛玩、愛浪漫、愛自由，身邊的異性也很多，所以「緋聞、花邊新聞」也不少。射手座男生是一個感情來得快，去得也快的人。愛一個人的表現非常明顯，不愛了也非常明顯。當你發現射手座男生開始對你資訊不回，電話不接，想要溝通，卻屢遭拒絕的時候，很可能就是射手男對你提出分手的信號。射手座男生的分手方式就是玩失蹤，讓自己消失在對方的世界裡，自己不說，逼對反主動說分手。

【魔羯／山羊男：找藉口忙碌】看起來個性有點「悶」、生活有點單調，但是工作起來又是精力十足、帶有衝勁的魔羯座，作為十二星座中事業心最重的人，魔羯座男生騰出一些時間來維持感情已是不易。當愛情結束之後，魔羯男會尋找各種借口讓自己忙碌起來，加大工作強度和力度，把所有的時間都投入到工作之中，讓自己沒時間想東想西，同時也讓雙方能各自冷靜一下。若是有機會，魔羯男還會爭取出差甚至工作調動，以此作為分手的理由。

【水瓶男：逐漸冷淡】水瓶座之所以會被稱為外星人，最大的原因就是他們的思想比較跳 tone，但是他們的個性也通常比較懶惰。水瓶座男生本身就不是一個熱情的人，天馬行空的想法經常不被人理解，經常沉浸在自己的世界中。只有愛情，才能激發出水瓶座男生的熱情。所以，當愛情的熱度消失之後，水瓶座男生就會恢復平時的高冷模樣。在分手之前，水瓶男會開始冷淡對方，減少交流，減少接觸，慢慢淡化兩個人之間的感情，直到兩人徹底沒有聯系，就默認分手了。

【雙魚男：弱者的姿態】有人說，雙魚座通常會是公認的「戀愛腦」，容易暈船、情感氾濫，同時也常會鑽牛角尖，腦中的國家歌劇院大肆開演。雙魚座男生從來就不是一個強勢的人，內心十分脆弱，所以在感情中往往是付出更多的一方。就算是分手的時候，雙魚男也不會表現得多麼強勢，而是會以弱者的姿態來結束這段感情。他們習慣性地把自己放在弱勢的一方，這樣能減少分手的痛苦和愧疚感。佯裝自己是感情中的受害者，能幫助雙魚男更好地走出分手的陰影。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】