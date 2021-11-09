直覺心理測驗：第一眼見到乜嘢？神準反映你嘅「隱藏性格」

心理測驗百百種，其中像這種直覺型的心理測驗特別好玩。



知名日本占卜系TouTuber 幸せ＊Style近日便分享了一項測驗，在網路上十分火紅，從以下這張黑、白線條構成的圖中，你第一眼看見的是什麼？或是令你第一個聯想到什麼？

將能看出你的「隱藏性格」，有不少網友都直呼神準，以下不妨一起來玩玩看。

日本瘋傳直覺型心理測驗 點圖放大開始測試▼▼▼

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＃兩棵枯樹：看待人事物你總是很有遠見，能設想到長遠的未來，不做短視近利的事，對任何人都充分表現體貼、同理心與好意，受到大家的歡迎，但有時也可能因為心地太善良，而慘遭小人陷害，因此要提醒自己在交友方面要更加注意。

＃一雙詭異的手：你有時會給人一種活在自己世界的感覺，擁有一套自己的世界觀，可說是非常有個性，能真正了解你的人不多，古靈精怪的你總能想到些好點子，突破一般人的思維，所以有時不要質疑自己的古怪，自信得接受它，並以此證明自己。

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＃面向後方的女性：你是個天然呆的類型，老讓人摸不著頭緒，腦中總有許多超現實的想法，給你的生活帶來無限靈感，也令周遭的人感到很新鮮有趣，因此在生活中很有人氣、人緣好，傻傻憨憨的模樣很討人喜歡。

＃面想後方的少年：你的個性屬於穩重類型，較為理性、情緒起伏不會太大，是個總能讓人感覺安心的人，雖然靜靜默默的，但其實很有自己的想法，思考邏輯力高人一等，有時會蹦出些令人驚奇的點子，這樣的反差感也頗有魅力。

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