爸爸突想紋身嚇親全家　紋一堆數字原因超傷感　兒子：他真的老了

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-27 20:00

紋身不代表是壞人！有網民指過去一直討厭別人有紋身的爸爸，近日突然問家人意見「佢去紋身好唔好」，說擔心自己年老後會忘記東西，想在身上紋上人生中的重要日期「只係畀自己睇」，紋身原因令人傷感。不過樓主擔心，爸爸年紀已大，紋身後若皮膚變鬆或會破壞他的心機，猶豫應否支持爸爸。

樓主發文指年老的爸爸最近突然表示想要紋身，令家人們都表示驚訝。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，指爸爸近年從媒體接觸資訊後，開始明白紋身與過去意義不同，突然問家人意見應否紋身。家人對爸爸的問題十分驚訝，得知爸爸原來擔心年紀大記性差，想把重要的日子紋在身上，樓主亦感到爸爸真的開始老了，「怕自己會開始唔記得嘢」。樓主亦擔心爸爸年老後皮膚變鬆會影響紋身效果，因此問網民是否要支持爸爸，留言中補充指爸爸已經年過55歲。

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網民們大多認為爸爸的想法值得支持，年老就應該追尋年輕時無法做的事情，又指爸爸想紋上身的東西十分有意義，甚至有人直指「我都50歲先紋身」。不過有網民亦提醒，紋身其實都是傷口的一種，紋身後需要注意身體健康。

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