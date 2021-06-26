台媽訓練1歲女玩曱甴有原因？拍片紀錄另類育兒實驗　成果超驚人

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-26 10:30

台灣女星佩佩（蔡佩伶）除了婚紗店老闆娘的身分，也研習兒童教育多年，擁有心理諮詢師、兒童全腦開發老師的身分。由於佩佩本身很害怕曱甴，造成生活上許多困擾，她因此突發奇想，從一歲就開始訓練女兒不怕曱甴。如今兩年過去了，佩佩公開實驗成果，讓許多地方媽媽驚呆。

超怕曱甴的佩佩，每到夏天都非常困擾，一想到可能有曱甴出沒都不敢睡覺，連帶影響到生活。她為了讓女兒不要像自己一樣，索性自女兒一歲時就讓她開始玩曱甴，讓女兒把曱甴當成家人，看看長大會不會因此不怕蟑螂，此舉還引起許多媽媽仿效。

👇👇👇媽媽不敢殺的小昆蟲讓女兒來解決！台媽佩佩從小培養女兒另類愛心 實測結果超驚人👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：極恐怖｜只需一件二手物品 數周內將公屋單位變「來來曱甴屋」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

如今實驗滿兩年，佩佩早前公布成果影片，女兒咪咪獎一歲時就會幫忙照顧曱甴的生活起居，像是幫牠用牙線，或是辦家家酒餵小強吃。現在咪咪獎三歲了，還是非常喜歡小強玩具，不僅把牠當寶貝，還會把曱甴玩具拿起來親，讓媽媽在一旁光看都快吐了，但她也笑稱以後可以把打曱甴的重責大任委託給女兒了。

同場加映：超恐怖！台灣餐廳食嘢曱甴突然停阿仔嘴邊 店方反應激爆父母（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

超給力！古巴國產疫苗沒授權直接開打 保護力高達92％

【本文獲「TVBS」授權轉載。】