恐怖慎入｜尖沙咀食放題驚見曱甴產子！數十小強枱面亂爬極惡心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-01 13:00

生日與朋友食飯當然想開心慶祝，但若食物質素或衛生出問題，實在會影響氣氛，甚至換來身體不適的下場。有網民指上周五（28日）到尖沙咀一間日式放題餐廳慶祝生日時，枱面竟出現懷孕曱甴，多隻「小小強」突然在桌上亂爬，場面極度惡心！餐廳得知事件後，提出以「全單免費」平息事件，並要求樓主簽署「解除責任通知」，事後不再追究。

有網民指上周五（28日）到尖沙咀一間日式放題餐廳慶祝生日時，枱面竟出現多隻曱甴在桌上亂爬。（連登討論區圖片）

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連登網民「記得初衷不放手」日前發文，貼出相片指上周五（28日）到尖沙咀一間人均收費約300元的日式放題餐廳，與友人晚飯慶生。不過晚飯途中餐枱上竟出現疑為曱甴的昆蟲，更突然有多隻「小小強」從疑似卵殼走到枱面亂爬，疑是上演「產子」一幕，場面震撼又惡心。

從樓主上載的圖片可見，餐廳得知事件後提供一張手寫的「解除責任通知」，寫明當晚客人晚飯時桌上出現不明昆蟲，為表歉意提供「此單全免」的優惠，但客人簽署後代表解除責任「不再追究」。通知上又列明，如客人因事件引起任何不適而需要就醫，餐廳將提供協助。

從樓主上載的圖片可見，餐廳得知事件後提供一張手寫的「解除責任通知」，提供「此單全免」的優惠，要求客人簽署後「不再追究」。（連登討論區圖片）

曱甴產子的圖片引來網民嘩然，不少人直指餐廳衛生堪虞，「好慘，仲要生日飯局，全免都冇用啦，冇晒胃口」、「往好處諗，至少啱啱出世冇咁污糟」、「無啦啦點解會有曱甴蛋喺枱」。亦有網民指出，即使食客簽署所謂「免責聲明」，僅代表他放棄民事上的追究權利，他或同行食客仍有權向食環署或相關政府部門，就餐廳的衛生情況反映意見，「食客簽完名唔追究餐廳，但向食環投訴，到時係食環追究餐廳」。

即睇清情況有幾恐怖▼▼▼

根據香港法例第132X章 《食物業規例》第5條，任何從事食物業的人，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在。如市民在食肆用膳時發現食物不潔、有異物、或不宜食用，可向食環署作出投訴。

至於免責聲明方面，即使商戶及食客雙方簽署了免責通知書，亦不一定能避過法律責任或索償。香港法例第71章《管制免責條款條例》第3條訂明，祇有在法庭或仲裁人在考慮及立約各方在立約時所知悉、預料或理應知悉或理應預料到的情況後，斷定加入該條款是公平合理的，相關合約（或免責聲明）才算符合合理標準、可被認為有效。

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