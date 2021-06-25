超神奇｜PO小學至大學進化史　台女剪瀏海即變甜美女神：堪比整容

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-25 16:00

常言道「女大十八變」，沒有醜女人，只有懶女人。1名台女最近分享自己由小學到大學的「進化史」，上傳多張照片指在升大學後作出重大轉變，剪了瀏海、不再露出高額頭，更形容這一舉動「直接改變人生」，大讚「瀏海堪比整容」。

有台女在討論區發文，分享自己由小學到大學的照片，指髮際線非常高的她自從剪短瀏海後，「直接改變人生」。（Dcard圖片）

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該名台女在Dcard討論區發文，表示日前突然在facebook收到「8年前的同一天回顧」，打開一看隨即被過去的「黑歷史」嚇到。她續指，自己的髮際線非常高，加上長期束起頭髮綁馬尾，因此總露出一大片額頭，慨嘆道「悲傷的髮際線 在臉上呈現 1:1:1 的視覺感」，好友們甚至曾經以她的額頭作為重點，製作蛋糕。

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直至大學1年級，樓主終於下定決心剪短瀏海，未料因此改變了人生，從此告別高額頭，只露出甜美臉蛋。帖文立即引來網民熱烈討論，不少人都驚歎瀏海的威力，「小姊姊也太漂亮了吧，求認識！」、「真的髮型化妝很重要，變的很美耶！」、「也太正了吧，真的很難想像是同1個人啊！」、「瀏海真的差很多！！超神奇」。

女人愛美是天性，惟接受任何美容服務前均應注意潛在風險，有台女早前就分享減肥經歷，稱憑着飲食控制、運動及意志力，最終成功減去170磅▼▼▼

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