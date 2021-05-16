美女網紅曬56歲凍齡爸爸　爆肌身材惹哄動　舊照曝光靚仔過明星

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-16 11:00

俊男美女背後，可能要多得父母的強大基因！泰國1名抖音美女網紅，早前邀請56歲爸爸一起上鏡拍片，結果世伯那凍齡帥氣的外表引起網民哄動，甚至還被誤會是網紅的男朋友，而真實年齡曝光後，更讓網民當場呆掉。 網紅其後曬出爸爸年輕時的舊照，不少人激讚他甚有明星相，比許多男星更英俊也更有台型；而當網紅的媽媽也曝光後，令不少人慨嘆，這樣強大的基因，難怪能生出如此漂亮的女兒。

抖音網紅「meturr」邀請爸爸一起上鏡拍片，其帥氣的外表引起網民哄動，還被誤會是男朋友。（「meturr」抖音圖片）

+ 4 + 4 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

擁有超過57萬名粉絲的20歲泰國網紅「meturr」，近日接連在抖音分享多段跟爸爸合拍的照片，只見其爸爸顏值極高，擁有深邃五官，皮膚緊緻，感覺與56歲的真實年齡完全不符。當爸爸脫掉上衣，即露出一身結實的肌肉，非常養眼。

「meturr」其後還公開爸爸年輕時的舊照，只見他留着1頭瀟灑長髮，熱愛各種運動，又走型格路線，更曾經參與時裝騷。網民紛紛大讚「美魔男」、「凍齡爸爸」，又說驟眼看真的以為父女是情侶合照，又指爸爸比明星更像明星。徇眾要求下，meturr還放出媽媽的舊照，原來亦是超級美女，還帶點混血兒味道，不少人都驚呼「這基因也太強了吧？」，直言「meturr」完全是贏在起跑線。

+ 3 + 3 + 3

據facebook的自我介紹，這位凍齡爸爸原來是泰國曼谷1間房地產公司的行政總裁，難怪不少網民都爭相追問「還缺後母嗎？」

+ 6 + 6 + 6

53歲凍齡嫲嫲抱孫如母子合照 26年前顏值曝光 多年不變震撼網民

生過孩子的女人容易老？印尼一位新手嫲嫲黛維（Puspa Dewi）卻有凍齡本領，臉上幾乎看不到歲月的痕迹，身材窈窕不走樣，年前即使站在20多歲的兒子身邊，都被誤當情侶，成為一時佳話。現年53歲、已晉升祖母的她，一張抱着孫兒的照片，完全看不出已是隔着一代的嫲孫照，令人驚訝不已。

凍齡嫲嫲黛維（Puspa Dewi）如兒子和孫兒的合照，宛如一家三口，完全看不到是3代人合影。（Puspa Dewi IG圖片）

+ 5 + 5 + 5

靚媽黛維Puspa Dewi早前公開一張26年前的照片，顯示神顏值真的多年不變，有網民更稱「現在比當年還年輕！」（Puspa Dewi IG圖片）

+ 10 + 10 + 10

凍齡不僅是女士們的專利！內地甘肅省早前有一對父女，因35歲童顏父親現身15歲女兒學校接放學，被老師和同學錯認為情侶而引起熱議。

35歲凍齡爸爸接15歲女放學 老師嚇親誤認男友（01熱話製圖）

美魔女vs不老男神 網選10大台灣凍齡藝人 索爆徐若瑄竟只排第八▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

👇👇👇同場加映：中女減肥成功變凍齡美女👇👇👇