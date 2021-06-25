被推銷員死纏做問卷　獵頭公司職員1招反擊　即場成功撬人轉工

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-25 12:00

不少人於街上遇到推銷員時都會避之則吉，但facebook專頁「辦公室日報」版主早前分享獵頭公司舊同事的經歷，指對方排隊等車時無奈被推銷員要求做問卷，起初感到煩厭，後來卻想到「以其人之道還治其人之身」，反向對方提出工作介紹，最終竟幾乎將整個推銷團隊「撬走」。

「辦公室日報」版主分享文章，指任職獵頭公司的舊同事遇上推銷員時，反向對方介紹工作，最終幾乎「撬走」整個推銷團隊。（《地產仔》劇照）

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facebook專頁「辦公室日報」版主分享過往文章，講述Headhunt（獵頭公司）舊同事的經歷。他指同事每晚下班等小巴時，由於車少人多，需要等至少十多分鐘才能上車，成為街頭推銷員的最佳目標，令他一度感到困擾。

後來同事突然跟他分享，稱1星期內成功替1間專營客戶服務的公司，找到3名合適員工。原來同事等車時遇到1名女推銷員，以邀請他做問卷的方式要求留下聯絡方法，間接推銷保險服務。

事後他忽發奇想，以同樣方式用於對方身上，表明只會向相熟的經紀購買保險，但主動提出可以介紹到客服中心工作，反邀對方留下電話號碼，「我話喺街sell嘢套人資料，正常都唔會鍾意呢份工啦，咁點解唔正正經經搵過另一份呢？」。

舊同事幫助推銷員轉到客服中心工作，對方其後介紹其他同事，更驚動了團隊主管。（《地產仔》劇照）

該名推銷員在他協助下成功獲聘並轉工，後來更介紹其他同事給他，驚動了推銷團隊的負責人，「傾傾下有條西裝友行埋嚟問咩事，問我點解叫佢同事留電話？我話你哋拎我電話就得，我拎返你哋電話唔得咁惡？」。他其後向推銷團隊的主管表明身份及目的，最終令對方「敗走」，只能命令下屬不能向他推銷，以免有機會被他反邀請轉工。

版主笑言該名舊同事「造福人群」，令在他附近等車的乘車也能避開推銷員。沒料同事後來再表示，有意「擒賊先擒王」，向推銷團隊的主管下手，「直接sell個西裝友阿頭做Call Centre CS，再叫佢帶晒成條Team過嚟」，令版主不禁笑言對方僅要求同事做問卷，他卻將團隊「連根拔起」。版主又借文慨嘆：「離開一個工作崗位嘅失落，有時並非單純唔捨得份糧，坦白講跳出去隨時搵得仲多，最難過只係要告別熟悉嘅人同環境。」

舊同事更向版主稱，有意擒賊先擒王，向推銷團隊的主管下手。（《地產仔》劇照）

文章再次引來網民討論，不少網民笑言該名舊同事沒入錯行，「夠薑夠吉士，又有膽色又聰明，抵啲人搵到」、「你個fd 勁到，真係呢行飯材料」、「所以話一個好嘅headhunt係唔會受地域環境限制，都會發揮所長，畀個讚」。

另有網民認為，轉工或轉換生活環境同樣不容易，「要捨棄辛苦建立嘅一切，去另一個地方重新嚟過，需要何等勇氣」、「當你日日如是做到悶就想離開去新環境，但當有offer又因怕新環境而留戀舊環境」、「轉工本身就係無底深淵，走下去可以係前路茫茫，亦都可以前程萬里」。

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