辦公室煙霧瀰漫　見工被問食唔食煙　港男終因女友1句話轉工

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-23 17:22

不少打工仔都會放「煙break」，以免在辦公室吸煙和讓同事硬食二手煙，但最近有網民發帖分享見工奇遇，稱自己一踏進公司就驚覺煙霧瀰漫，老闆更直接問他「食唔食煙？」。當事主獲聘上班後，發現所有同事都「煙駁煙」，原本只有酒聚才吸煙的他，也不知不覺地有煙癮，女友亦感到不滿，最後事主因女友1句話終下定決心，找到新工便立即離職。

事主指見工時已發現公司滿是二手煙，未料正式上班後，原來同事都是煙民。（資料圖片）

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事主日前投稿至facebook專頁「辦公室日報」，表示曾在1間「世界級」公司工作，見工時已被老闆問「你食唔食煙？」，坦言所有同事都吸煙，因此才會事先向他確認能否接受。事主回想踏進公司的一刻，的確有點錯愕，「腦海浮起2句歌詞：『抬頭是明月但覺煙霧瀰漫。』」，但由於失業2個月已影響生計，加上自己與朋友酒聚時也會吸煙，便選擇到該公司上班。

事主表示，當時仍未知道辦公室內有人吸煙「究竟有幾惡頂」，直至上班後才發現同事都是「煙駁煙」，自己也會長期放香煙在枱面，「有時我冇點煙，佢哋係會走埋嚟隊枝煙我食」。

在短短5個月內，事主發現自己開始有煙癮，因此決意找另一份工作，並離開公司。（《真幌站前多田便利屋》劇照）

久而久之，事主的衫褲鞋襪和背囊都是煙味，甚至不自覺地開始有煙癮，令家人和女友不停投訴，「有時放工即刻同女友出街，佢會話陣煙味真係好難頂，想攬下都頂唔順」。漸漸女友日日催逼事主轉工，並狠狠地告誡他：「你食煙多咗，又長期喺一個細office吸二手煙，遲早出事，唔該你去check下癌指數。」

不久，事主從同事口中得知老闆當初問吸煙一事的原因，原來他們懷疑過去1名員工辭職後向控煙辦舉報，導致當局派人上門，老闆深怕再被罰款，才會在他入職前就問清楚。他又指，老闆與業主相熟，管理處每年收利市亦不多管，只會擔心控煙辦調查。

雖然公司沒有辦公室政治，同事們風趣幽默、相處融洽，但事主始終不想走上不歸路，因此在5個月後找到新工作便辭職；他亦希望同事「收斂下」，「咁樣落去好易死，唔係想咒佢哋」。

帖文一出，許多網民大嘆自己也身處「煙霧」之中，「以前坐前面嗰阿叔，一路食駱駝一路打電腦，個鍵盤變成黃色」、「喺身上嗰陣味好難頂！自己永遠唔覺，尤其係啲煙鏟」；也有人指「煲煙」已成職場文化，「有時一班男人有高層有低層落去煲煙吹水，唔食煙埋唔到堆，到真係要搵人幫手時無人識你都幾麻煩」。

（fb專頁「辦公室日報」）