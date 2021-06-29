幼稚園阿仔僅穿底褲上網課　老師溫提着返條褲　台媽求公審反被轟

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-29 08:30

【zoom上課／網上教學】台灣新冠肺炎疫情持續，不少學校都停止面授課堂，轉為網上授課。有台媽最近就分享兒子上網課時的衣着問題，她指因天氣太熱，讀幼稚園的兒子早前上課時只穿內褲，老師看到便指「羞羞臉」要求他穿上褲子，班上同學見狀即哈哈大笑。台媽不滿老師的做法，曾提出質疑卻被老師反駁，她認為對方太嚴格，遂把事件在網上公開，希望網民評理。結果大部份人都支持老師，認為樓主作為母親不懂分場合，父母有責任「從小就要讓孩子知道禮儀尊重他人與自己」。

有台媽讓兒子僅穿內褲上網課，但遭老師勸穿回褲子，她認為老師做法不當。（示意圖 / 資料圖片）

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該名台媽上周三（23日）在facebook群組「靠北幼稚園」投稿，希望讓網民評評理。她指，當天兒子在上網課時因為天氣炎熱，便只穿內褲上堂，未料老師看到便說：「XXX（兒子名字）羞羞臉喔，穿褲子再來上課」，其他同學不禁哈哈大笑，「我這個媽媽聽了不是滋味啊」。台媽隨即質疑老師說：「這裏不是在學校，是在家啊。」但老師堅持她兒子必須先穿好褲才能上課，「跟大家說就算在家裏也不能太輕鬆，要注重」。

事後台媽在文中抱怨，認為學校老師對小朋友過份嚴格，認為小朋友穿內褲並非奇怪的事，反斥老師本身思想有偏差才會覺得不妥，「這樣顯得老師思想有些邪惡」，並指日後傾向直接讓兒子看線上教材，便不會再受同學嘲笑和「老師的指教」。

帖文吸引大批網民討論，至今更已有近千則留言，其中大部份均認為樓主有過失，指即使在家中上課，小朋友還是要對老師和同學有基本尊重，「上課不是聊天耶！穿上衣服和褲子是基本的禮貌和尊重」、「這位媽媽也可以穿內衣褲跟客戶開會啊，有什麼關係？在家裏嘛！」

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樓主在同日晚上再度發文回應網民，表示就讀高中的兒子上課時，也看到其同學「打赤膊」，老師沒有特別提醒，「搞得我好像在欺負老師跟小朋友一樣」，又不懂為何有人要求她上傳內褲照，或者問她會否只穿內褲開會，「我就問一句，老師對你們家小朋友說羞羞臉不會心疼？就不會委屈？」。

然而，樓主再次的解釋沒有獲網民諒解，甚至直斥她「玻璃心」、不知悔改等。事隔1天，涉事台媽的丈夫又向群組投稿，先代妻子向網民和老師道歉，強調只因兒子被罵「羞羞臉」，妻子才會激動發文，指她平常為人和善，與老師關係很好，希望網民不要繼續羞辱妻子，也不要胡亂猜測他們在家的衣着習慣，「請大家原諒我的老婆，這是1個老公跟爸爸最後的要求」。

外國1位抖音用戶「tailoredbits」近日上載一段影片，只見其未婚妻當時正進行Zoom視像會議，他決定穿上「隱形衣」希望不打擾其會議。（抖音「tailoredbits」影片截圖）

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