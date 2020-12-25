有黑洞廁所與飛天貨車　比Cyberpunk2077更科幻的俄羅斯農場？

今天，你有請假玩《Cyberpunk2077》嗎？反正狂丸的老同學已經把「假條」刷遍了朋友圈。

的確，從《攻殼機動隊》、《銀翼殺手》到《2077》，如今Cyberpunk已經從亞文化出圈。但除了遊戲，最近風靡網絡的，還有一座俄羅斯的Cyberpunk風農場。

看看俄羅斯Cyberpunk農場內有什麼：

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具體來說，「Cyberpunk」，由「Cyborg」和「Punk」倆詞構成。Cyborg是上世紀60年代，NASA的兩位科學家弗雷德克林斯和內森克蘭提出的，他們認為人體只是更為複雜的機器，血管就像機器體內的電線。根據這一理論，只要掌握足夠多的知識，就可以藉助科技與機器強化人體。比如《2077》裏這哥們。

「Punk」，來源於龐克搖滾樂，說的是反傳統、反體制的亞文化思潮。Cyber遇上Punk，就如同Bruce Sterlin所說，是一個充滿矛盾的未來時代，充斥著「機械義肢、植入芯片、面部仿真手術和基因突變」；還有「人腦-電腦交互、人工智能、神經化學……」，而這些，都「從根本上重新定義了人性本質和自我本質。 」

「彼時，我們每個人的生活又會如何呢？」反正，狂丸要先安個黑洞馬桶再說！

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其後美國一名導遊克里斯坦森（Sylvan Christensen）在社群媒體上宣稱是自己和友人將巨柱搬走，並附上他們移除巨柱過程的影片（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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