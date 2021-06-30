的士客要求越雙白線入大坑　司機堅持守法　1招反擊獲網民激讚

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-30 19:30

【的士／司機／乘客】守法司機遇上無理乘客，的確令人頗勞氣！一段車cam片段近日在網上熱傳，片中男乘客上的士後要求由維園道前往大坑，惟司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，當場講粗口怒罵，但司機仍堅持守法，態度獲網民大讚，最後結局更是大快人心！

司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

司機乘客爭執全過程▼▼▼

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該段車cam影片於6月中拍攝，的士司機與後座男乘客在片段一開始已起爭執，司機表示不明白為何乘客要求他走此路線，對方聽見即打斷他並催促「快少少啦，仲同我拗」，司機即高聲問：「我點樣入大坑？」並指出該路段是雙白線，不能越線駛離出口，「我為咗你幾廿蚊犯法呀？」

但乘客堅持要司機在維園道越線前往大坑，並稱「我次次搭都可以」，但遭司機1句反擊「佢犯法得，我犯法唔得！」，又着他有不滿就報警，並提醒車內設有車cam記錄全過程證明其清白，並堅持遵守交通規例直行駛上東區走廊。

男乘客即激動以粗口謾罵，指責對方令他遲到，並叫司機「落車打X過啦」，惟司機沒有理會，反指「賺你幾廿蚊，搞到我冇晒分，要坐監，你都傻嘅」、「你鍾意打就打我，我唔會還手」。最終男乘客辯駁不了，只好問：「咁而家點呀？」司機則霸氣表示：「停低畀你走囉，我唔收你錢啦，唔做你生意啦，呢度剩係得你惡呀！」，並在街邊停車「送客」。

車頭車cam顯示，涉事的維園道一直都有雙白線，不准駛到右邊出口往大坑。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

片段曝光後獲網民激讚「做得啱」，又指司機無論EQ（情緒智商）及IQ都很高，「的士哥型呀」，並表示男乘客大聲夾惡但毫無道理，「而家就係太多呢啲無理取鬧嘅傻仔」。

同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼