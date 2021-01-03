的士東壩出西貢市區坐地起價　市民團結拒搭：小事反映緊成個香港

【的士／司機／西貢／東壩／黑的／郊遊】疫情下港人愛行山親親大自然，每逢周末或假日，西貢郊區也「旺過旺角」，吸引不少的士司機到郊外接生意。網上近日瘋傳帖文，指數十名市民元旦日傍晚於萬宜水庫東壩等的士出市區時，遇上部分司機坐地起價，將原價約每程約150元的車資，變成每位乘客收費100元。在場市民不滿司機做法，團結地堅決拒搭，令該司機最終空車離開，市民團結舉動獲其他按錶收費的司機讚賞。

網上瘋傳帖文，指數十名市民元旦日於西貢萬宜水庫東壩等的士出市區時，堅拒乘搭不按錶收費的士，最終令「黑的」空車敗走。（資料圖片，非涉事的士）

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多個網上群組瘋傳由facebook專頁「興華茶餐廳」發出的帖文，餐廳負責人分享了元旦日露營後，傍晚在西貢萬宜水庫東壩等的士的經歷。帖文指，約50名市民於當日傍晚約6點半排隊於東壩等候乘的士返回市區，由於屬離開郊區的高峰時間，不少司機向人龍喊話提出「$100一位返西貢市中心」，如有4人合乘「泥鯭的」，司機將收到400元，等於原價約130至150元左右的車資近3倍。

事實上，的士司機於郊區坐地起價的情況並不罕見，甚至可謂是假日的「潛規則」。不過，當時「排緊隊嘅香港人竟然團結起嚟話一齊唔搭呢啲人血的士，氣勢甚好」。起初司機也未有理會，繼續「兜客」，惟卻惹起更多市民的憤怒。

西貢郊區是市民假日遊玩熱點，周末不時逼滿的士車龍。（資料圖片，黃偉民攝）

有司機其後「跪低」，「死死地氣話『跟錶正價都得喇，快啲上車啦』」，沒料市民寧願花時間等候也堅拒乘搭，「好多人依然係大叫『走啦，冇人想搭你車呀』」。最終「起價」的士需要空車「敗走」，「大家寧願繼續排隊等一啲正常嘅的士都唔搭佢車」，而在場有按錶收費的司機亦降下車窗，讚賞在場市民做法。

樓主直言，市民玩樂過後，在寒冷天氣下想快點回家實屬正常之事，「呢件事上面我見到嘅係大家寧願犧牲時間同耐性，都唔想再俾人撳住搶！亦唔想縱容呢啲人血的士，對一啲正常嘅的士唔公平！」他有感而發指，這次的經歷「好似反映緊成個香港咁」，「事源就係因為有人會嗌『咁貴，一齊唔好搭佢哋啦』，只要一日冇呢個人，大家都唔會有改變，有人開始就會有人跟」，又希望經歷能鼓勵市民於生活中願意多行出第一步，「先會有多啲嘅改變」。

不少網民看過帖文也大感共鳴，直言事件就是「團結就是力量」的寫照，「就係呢啲害群之馬影響晒成個行業，要向無理說不」、「團結就係對付呢啲掠食者最好嘅辦法，也是對正常規矩者最好的回應」、「我有見過，佢真係兜極都無人上，但我無見到佢跪低嗰刻」。有同樣身處當日人龍中的市民也現身留言，稱當日天氣寒冷，但大家仍堅持拒搭，「我都喺到，大家凍成個鐘都唔上」、「我哋噚日都有去，走時場面一樣，紅的$100位，但最後冇人理佢，空車敗走」。

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一名的士司機疑似在等候轉燈期間，開車門就地小便，而的士駛走後地上留下一灘水迹。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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司機和女乘客對話全過程😅▼▼▼

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