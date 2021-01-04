中途改目的地卻嫌車費貴　的士司機霸氣KO唔識路大媽：我豪得起

【的士／司機／車費】的士濫收車資問題近日再次引起討論，但有時遇到車費爭拗卻不一定是司機的問題。有的士司機發文分享工作經歷，指日前於城門水塘接載3名乘客，對方表示想轉乘巴士往元朗，惟因不熟路，先要求到城門隧道轉車站，後來又改到瀝源。臨到達時其中1名大媽級乘客不斷投訴車費太貴，令司機一怒之下使出絕招KO，做法獲網民大讚「霸氣」。

有的士司機日前接載3名乘客由城門水塘離開，對方中途曾更改目的地，其中1人更不停投訴車費貴車程遠，令司機忍無可忍出絕招「反擊」。（圖為城門水塘小巴站，資料圖片）

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該名的士司機昨晨（3日）於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指日前於城門水塘接載2名中年女士及1名年輕男子，相信男子與其中1女子為母子。3人甫上車便問「有咩巴士返元朗」，司機表示只知有車，「但幾多號唔清楚」，大媽查看網上資料後便要求往城門隧道轉車站方向駛去。司機提醒3人隧道範圍不能停車，他們再找資料後改為要求前往沙田瀝源巴士總站。

當的士駛進城隧後便開始「跳錶」，其中1名大媽乘客開始投訴車費貴，又不停指車程太遠，司機見怪不怪，「我不愠不火答佢『瀝源係咁遠㗎，喺沙田嗰邊』」。沒料每當咪錶多跳幾下，大媽亦「愈鬧愈大聲」，甚至揚言要在隧道管道內落車，「我話唔落得㗎，跟住話我冇叫你去沙田，我話小姐你唔畀指示，我車頭點會指向沙田呀」。

的士司機遇上大媽無理取鬧，對方更一度表示要在隧道範圍下車。（《降魔的》劇照）

擾攘一輪後，的士已接近到達瀝源，惟司機對大媽不停口投訴忍無可忍，決定出絕招解決，「我話，你唔滿意，我車返你返水塘啦，唔等佢答扭軚回程，佢仲嘈但俾個仔叫佢收聲」。最終司機將3人載回上車地點城門水塘，他們需再由乘車的龍尾再次排隊。雖然事件令司機「蝕本」，但他更介意無故受氣，直言：「全程我一毫子都冇收佢，我豪得起！真係冇錢就咪搭的士啦，瀝源唔通喺你屋企樓下咩！」

帖文引起同業討論，有人認為大媽根本無心付款，直言司機應收足車費，「根本佢哋就係唔想畀錢，一句講晒！有心裝無心人」、「點解唔收佢錢？你咁樣只會助長到佢，係我就一毫子都唔會收少佢，係佢講話去邊，你無做錯喎！」、「無做錯嘢都唔收錢？唔計時間、氣錢都蝕隧道費啦」。

亦有人覺得司機在這情況可多行一步，嘗試教乘客到荃灣等較近地區轉車，「人哋入元朗咋喎，唔識先問啫，人哋入沙田都唔啱路嘅，咪同佢講叫佢搭西鐵囉」、「應該車客人到荃灣千色店就乜巴士都有，咪就可再做下一轉」，不過司機其後留言指當時已再三問對方，「其實佢最後話去瀝源，我心中已懷疑，但佢自己話瀝源有車返元朗，我係確實問咗佢，佢話係。我一般好少介入乘客，免麻煩，我點知你係咪去沙田買燒鵝㗎」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而大罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼