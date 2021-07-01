芫荽皮蛋豬血糕Pizza係咩味？台男星炎亞綸食完讚唔停：我喜歡！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-01 12:30

最近台灣必勝客推出新口味「芫荽皮蛋豬血糕薄餅」，而炎亞綸就搶先開箱試吃，引網友熱議，之後還不忘留言TAG不敢吃芫荽的台灣網紅視網膜及邰智源，讓視網膜直呼「世界末日」。

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炎亞綸開箱試吃「芫荽皮蛋豬血糕薄餅」，吸引不少演藝圈好友留言朝聖紛紛詢問「好吃嗎？」，他大讚「米芝林級別」，不敢吃芫荽的Youtuber魚乾則直呼「我哭了」，而炎亞綸還不忘TAG視網膜及邰智源，視網膜忍不住在臉書發文「現在是怎樣？芫荽皮蛋豬血糕薄餅，認真？一堆人taggggggggggg，毒樂樂不如眾樂樂？世界末日還有幾次？」，邰智源也忍不住留下噁心的表情圖案。

有網友懷疑炎亞綸開箱試吃「芫荽皮蛋豬血糕薄餅」是業配合作，他也再發文澄清「我真的沒有拿任何一毛錢」，而且他的貼文讓不少人滑臉書時都看到了，他只能表示「系統演算法 炎亞綸綁定芫荽⋯⋯⋯」，網友笑稱「必勝客真的很有必要補上推廣費！」、賴銘偉也來留言笑稱「你涉嫌大量使用芫荽，霸凌那些害怕芫荽的黨外人士」。

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