阿爸突然交代身後事　網民睇到鼻都酸　一個奇特遺願秒變笑話

世間的意外總是來的猝不及防，所以許多人都會早早的規劃身後的一切瑣事，而思想較為開放的長輩也會如此。



但如果你爸爸突然交代身後事並有以下要求，你會有什麼反應？ （點圖看看貼文原文）👇👇👇

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網友小麵（化名）在《 爆怨二社 》發文：「我家平時就有庫存泡麵大家都會買，因為是鐵粉。上個月深夜，我爸在廚房跟我聊天。突然非常認真的跟我說～那個我跟你媽走了後，你不用拿香去拜木頭啦，我說好呦～那個不用也燒金紙這很不環保～我說好呦～但是走後阿爸爸會很想念排骨雞麵！啊你媽媽可能會想吃辛拉麵她的最愛……無言瞬間凍結不知道回什麼……是有多愛吃？」

「後來我問我爸那有出新款的排骨雞乾麵XL你要哪種？（其實出一陣子了）他不知道有這東西，然後他沒回話～我就溜去睡了。隔天他就買了我說的乾麵，還說好吃，又要多準備一樣了。重點是，他們走後我要怎麼給他們？說不要拜又想吃那要怎麼處理？宅配？燒給他？幽靈快遞？平時明明家裡有煮飯煮菜，轉頭也要再去吃泡麵來配！真是的～兩個還吃不一樣的泡麵，說吃炸的不健康，我買回來還被拒吃，兩個轉頭去吃泡麵這合理嗎？」

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網友們笑翻回應「怎麼一開始鼻頭有點酸酸的，後來就有點搞笑，多陪你爸爸吧」、心意最重要」、「認真。就用水壺燒開水。旁邊擺泡麵。跟在世一樣啊。心意最重要。」、「我的眼睛已經水汪汪了，看到後面就大笑了，祝平安哦！」、「簡單啊，想他們的時候就準備他們愛吃的，然後心裏默唸，或者就找個方向擲筊請他們吧」 、「你可以拜他們的時候當著他們的面泡，等麵軟了你再吃掉，當著他們的面吃」、「吃的時候叫上他們一起吃」、「帶泡麵跟熱開水到墳前泡給他們吃。真是孝順，我也要立遺書跟小孩指定吃哪一種泡麵了」。

有網友認真分享：「我真的直接在骨灰龕泡一碗祭拜我老公。排骨雞麵他很愛，每次祭拜完，我都會問下次要帶什麼給你吃，生魚片，泡麵，麥當勞，非傳統祭拜食物，我都帶去過，只要是他想吃的。因為他是口腔癌走的，第一次開刀完，他就無法如正常人這樣飲食，雖然說不知道是不是有另外一個世界，但是有準備他就有得吃。」

「昨天我跟兒子交代遺言，還被朋友罵，我要做什麼還需要網友干涉嗎？你爸爸這樣說也是很正常啊，你很乖，也貼心」、「我婆婆要求他們死後一定要拜上等全雞」。也有網友表示「在遺照面前吃給他們看，然後邊吃邊說好吃，可惜你們吃不到了」，這也讓樓主笑說：「可能泡麵隔天自動發爐。」

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