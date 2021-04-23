日本曬B狂爸背後一場20年計劃　只為呢一日畀阿仔一個最動人驚喜

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-23 12:30

日站君最近發現，似乎所有邁入人生第二春的朋友們，都逃不掉在好友圈曬娃的這個過程。日本就有一位奶爸還因此火了，他的社交主頁裏幾乎全被兒子的照片所佔據！

但表面上是曬娃狂魔的他，其實是為了一場預謀二十年的驚喜計劃，為的就是在未來兒子的結婚典禮上，將他所有的成長軌跡製成一份特別的回憶之禮！

日本攝影師稻垣安渡偷拍無數兒子「醜照」 一切只為未來婚禮上的一個驚喜（點圖繼續閱讀）👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

記憶會隨著時間的流淌地無影無踪，驀然回首，昨日去，歲月長，人已老，世滄桑。

也許做不到陪伴孩子終身，但稻垣拍攝下的這些無憂無慮的細膩時光裏刻著他們愛的烙印，是獨屬於他們的最珍貴的藏品。

【延伸閱讀】日本美少女堅信人偶有靈魂 同「閨蜜」形影不離 最後養起埋自己（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

【延伸閱讀】【極催淚】日本超級慈父拍1萬張照片 紀錄愛女與心臟病搏鬥經過（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 39 + 39 + 39

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】