日本曬B狂爸背後一場20年計劃　只為呢一日畀阿仔一個最動人驚喜

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日站君最近發現，似乎所有邁入人生第二春的朋友們，都逃不掉在好友圈曬娃的這個過程。日本就有一位奶爸還因此火了，他的社交主頁裏幾乎全被兒子的照片所佔據！

但表面上是曬娃狂魔的他，其實是為了一場預謀二十年的驚喜計劃，為的就是在未來兒子的結婚典禮上，將他所有的成長軌跡製成一份特別的回憶之禮！

日本攝影師稻垣安渡偷拍無數兒子「醜照」　一切只為未來婚禮上的一個驚喜（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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記憶會隨著時間的流淌地無影無踪，驀然回首，昨日去，歲月長，人已老，世滄桑。

也許做不到陪伴孩子終身，但稻垣拍攝下的這些無憂無慮的細膩時光裏刻著他們愛的烙印，是獨屬於他們的最珍貴的藏品。

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