台爸分享疫情下5星級自家度假配置　超吸睛比堅尼辣妻意外搶晒Fo

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-23 21:30

台灣疫情之下，民眾多避免外出活動，減少染疫風險。但長時間待在家中難免運動量下降、心生鬱悶，民眾需找到適當的抒發方式，否則將影響身心健康。近日一名網友發文分享他的超豪華「三級警戒生活」，貼文羨煞網友，吸引萬人按讚引起熱議。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中以短短文字說明「Costco草地跟戶外泳池是三級警戒的好朋友」，並貼出照片分享。

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圖中可見一座中大型的充氣泳池放在寬闊的露天陽台上，泳池裡三個小孩玩水玩得不亦樂乎，水桶、水槍一應俱全。露台的左半部則是照片的焦點，三寶的辣媽身著比堅尼，趴在躺椅上享受陽光，看起來相當愜意。原PO拍下這副美好景象，文末也笑說：「誰來扶我去喝酒？」

貼文一出引起熱議，愜意渡假生活羨煞網友，「玩起來」、「好棒的露台」、「也太舒適」、「Costco戶外泳池真的很讚！」、「我像是缺泳池跟草皮的人嗎？我缺的是有陽台的屋子啊」。

此外因為躺椅上的辣媽太吸睛，讓許多網友直呼「糟糕……我只看到辣妹」，「我懺悔，我把左邊一直放大還罵解析度不夠」、「有放大的承認」、「請問樓主躺椅上的辣媽Costco賣多少？」、「我家也用好市多泳池、冰桶、韓式燒烤牛肉，辣媽哪裡買？」。

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