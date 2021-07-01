睇完歐國盃返工冇精神　打工仔午飯小睡被照肺　上司竟然咁樣講！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-01 16:00

不少打工仔都會在午飯時間小睡一會，以紓緩工作壓力或補眠。不過有網民在討論區發文抱怨，指最近因為經常看歐國盃賽事，白天上班時都非常疲倦，故在午膳期間抽時間小歇片刻，未料卻被上司叫入房「照肺」，批評他做壞榜樣予新同事。

有網民發文指，上司不准他在午飯時間睡覺，認為會影響公司形象。（GettyImages）

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事主周二（6月29日）在香港討論區發文，表示最近晚上經常看歐國盃的賽事，因此白天在公司都非常疲乏想睡，「咪諗住lunch time快手食完飯去補返眠」。然而，上司很快便叫他入房，並提醒他在午飯時間不要在公司睡覺，「叫我如果眼瞓就飲多2杯咖啡或者出去行吓」。

上司繼續解釋，稱事主午睡的舉動會做壞榜樣予新同事，令他們誤以為公司「好chur」，影響形象。事主聽後大感無奈，認為上司想得太多。

事主被上司叫入房，對方提醒他不要在午飯時間睡覺，擔心做壞榜樣予新同事。（《平凡的榮耀》劇照）

帖文引來熱議，大批網民都認為事主午睡並無不可，午飯時間應屬私人時間，批評其上司管太多，「Lunch time是私人時間，公司咁都要管，真係冇晒自由」、「午飯時間=私人時間，做咩都得啦！」，也有人笑言「咁我會同新同事講，公司chur到連lunch hour都唔畀瞓覺」。

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另外，有部份網民就理解上司的憂慮，估計他只是擔心其他同事有樣學樣，以致午飯時間大部份員工都在睡覺，有損公司形象，「有啲公司或老細唔鍾意被人睇到個個職員趴晒喺度，可能暫時只得你1個，但老細怕其他有樣學樣」。

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