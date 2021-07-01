下屬久未放假想請假過生日　上司話有項目要跟　呢1句話超無人性

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-01 09:00

連日工作太辛勞，部份人也許會請假1天好好休息，而最近有網民就在討論區訴苦，表示早前向上司提出想在生日當天請假時，對方竟以「有Project（項目）跟」為由打算拒絕，事主堅持請假，未料上司的回答卻讓他非常無奈，其中1句話更令樓主極憤怒，不禁大罵上司「冇人性」。

有網民發文抱怨，指最近向上司申請在下月生日當天請假時，被對方反斥，引來網民熱議。（《半澤直樹》劇照）

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事主在香港討論區以「生日想請假，點知上司咁答我！」為題發文，稱自己7月尾生日，便一早告知上司打算在生日當天請1天假，但上司立即回答指「下個月（7月）月尾有個project你要負責跟喎！」，希望事主知難而退，打消請假的念頭。

不過，事主聽後心想「你邊一日冇project」，堅持想請生日假，「我答佢我都好耐冇放過假，想生日請日休息吓」，上司也隨即發怒，不滿大罵「叫你做嘢你先嚟生日，生日唔使做呀！」。事主非常震驚，更在文中狠批上司毫無人性。

帖文引來網民討論，不少人留言安慰事主，指「上司這樣說話真係幾賤」、「跟着呢啲上司真係無運行」、「你有年假，想放就放」，但認為事主請年假的話，根本不用向上司交代原因，「一般我生日都唔會出聲，攞日大假算數」。另外，有網民就反指事主不懂職場文化，「我生日從未有過假，除非係周末」、「老細話今日我生日，今日唔出糧畀你又得唔得？」、「返工邊有得你揀，除非唔做」。

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樓主自白全文：

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