台必勝客推芫茜皮蛋豬血糕薄餅　配搭超驚嚇　勇者實測吐5字真言

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-01 20:00

【香菜皮蛋豬血糕比薩 / 暗黑料理／Pizza Hut／必勝客】薄餅配料經常觸發世界大戰，最近一波在台灣發生！薄餅連鎖店必勝客（Pizza Hut）最近在台灣推出期間限定口味「芫茜皮蛋豬血糕薄餅」，令一眾網民食客聞風色變，直斥口味配搭好恐怖！不過亦有人抱着「我不入地獄，誰入地獄」的精神勇敢測試，最後吐出警世的5字真言！

台灣必勝客（Pizza Hut）推出芫茜皮蛋豬血糕薄餅，引起網民熱烈討論。（facebook專頁「必勝客 Pizza Hut Taiwan」圖片）

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台灣必勝客日前隆重宣布推出「芫茜皮蛋豬血糕薄餅」，配料除了名字提到的芫茜、皮蛋及豬血糕之外，還有花生粉及芝士，這個地道台式口味配搭令不少人聽到就已經毛骨悚然！不過必勝客在帖文上指該款薄餅食材看起來雖不相關，但加上芝士之後就牽起了關係，「在口中爆發的結局比你想得還要美好」，更說「香氣四溢、薄脆口感，美味超級搭」。如此有創意的口味在台灣必勝客網上單點購買1個大批，只需299元台幣（約83港元），價格算是相當實惠。

芫茜皮蛋豬血糕薄餅引來網民熱烈討論之後，很快就有人決定勇敢實測，並在facebook群組「爆怨2公社」上分享報告。該名「勇士」在帖文中以5字總結，指薄餅「難吃到靠北」（「靠北」本來意思是「哭爸」，即為爸爸而哭，言下之意就是爸爸過世，演變下來就是詛咒、抱怨的意思），即使自己喜歡吃皮蛋及豬血糕依然抗拒，更稱「能把豬血糕跟皮蛋弄這麼難吃的也就必勝客了」。

有網民實測試食「芫茜皮蛋豬血糕薄餅」後直指薄餅「難吃到靠北」。（facebook群組「爆怨2公社」圖片）

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不過口味這一回事，實在是百貨應百客，即使有不少網民與樓主同樣表示薄餅「很難吃」之外，亦有少量網民笑言「只有我覺得好吃嗎？」。另外亦有人指薄餅味道並非難以接受，但只試1次就已經足夠。

👇👇👇台灣男星炎亞綸對芫荽皮蛋豬血糕Pizza的食評👇👇👇

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