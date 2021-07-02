港女自爆酒店Staycation偷沐浴露　用2大支水樽帶走被轟好Cheap

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-02 12:08

到酒店Staycation當然要好好享用一切設施，但近日有網民在社交平台自爆，曾用蒸餾水樽將酒店房間內的沐浴露和潤膚乳液盛走，帶回家慢慢使用，行為震驚其他網民，甚至狠批她「又食又拎，好cheap」。

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有網民日前在facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發帖，指朋友被尖沙嘴1間酒店提供的沐浴露香味吸引，一試愛上，因而求問網民相關品牌，希望能買來送給對方。

沒想到帖文竟引出1位女生自爆，曾用2個約430毫升的蒸餾水樽分別盛載沐浴露及潤膚乳液，以便帶回家使用，更附上圖片證明。網民即時鬧爆事主「好cheap」，又批評「識唔識個醜字點寫」、「肉酸都講出嚟」，不過她似乎難抵攻擊，現已刪掉照片及留言。從其他網民上載的照片可見，不少房間浴室內的沐浴露和洗頭水等都被鎖住，不能整支帶走。

有網民指出該酒店沐浴露是英國品牌「The White Company」產品，有人更決定發起團購，到外國網站訂購來港。（FB「香港Staycation酒店交流谷」圖片）

另外，有不少網民都認同該酒店提供的沐浴露很香，指出是英國品牌「The White Company」產品，有人更決定發起團購，到外國網站訂購來港，引來谷友紛紛響應。

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