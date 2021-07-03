男友報細十幾歲瞞離婚有仔女　講再婚提離譜要求　台女：該嫁嗎？

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-07-03 12:00

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以下為呂秋遠律師的回親：

嗨，姍姍，其實我在訊息裡只寫了兩個字：「分手」，但是有鑑於你不會聽我的，也應該會繼續「撩落去」，所以我還是明白的告訴你，我是怎麼想的。

他的問題不在於一開始說謊，畢竟我也很想知道，如何可以48歲看來像36歲。我認為有問題的原因，在於他把你當作附屬品，也就是他是「給了你婚姻、給了你好處」，因此你得要付出相對應的代價，例如幫他付房貸，因為結婚以後就是兩個人的事。你往後或許還得當孩子保母、付孩子生活費、然後跟他生了孩子，就是你的孩子打我的孩子，永遠都不得安寧。錢，不過就是表象而已，他把你當作「為他加分」的工具，這才是問題。

台女一直渴望結婚，但男友要求她婚後幫忙供款只有男方署名的樓房，令她有所猶疑。（《北京遇上西雅圖之不二情書》劇照）

你問我，為什麼要跟他分手，我才要問你，你跟他繼續在一起有什麼好處？感覺起來是你離不開他，可不是他離不開你。你覺得他沒了你，還有下一段幸福，你沒了他，就是天崩地裂，再也找不到更好的男人，這種不平等的關係，你以為是你人生的避風港？暴風雨還差不多。你跟他從來就不是錢的問題，而是不平等的問題，你看低自己、放低自己的自尊，配合他的所有想法，你付了這麼多錢，請問你可以得到什麼？滿滿的大平台嗎？還是你希望人家覺得，你有結婚，終於有人要了，好棒棒？

不是嘛！在認識這個人之前，你有正當工作、有穩定收入、有固定存款、有愛你的家人，現在，你結婚以後，把自己搞得狼狽不堪，還得要給錢給人當保母，你上輩子是踩了他家祖墳還是殺人放火？你欠他的嗎？在一段感情裡，沒有自尊就是零分，他就是一副強勢壓境的態度，你要付這個、付那個，錢不夠就犧牲你自己來支援我，聽到這些要求，為甚麼還要委曲求全呢？

律師呂秋遠認為如果婚後不能有更好生活，那便沒有理由選擇結婚。（電影《北京遇上西雅圖之不二情書》劇照）

不能讓你更好的婚姻，你到底在裏面幹嘛？你想結婚，為的是什麼？是因為大家都說該結婚了，還是因為33歲的年齡讓你恐慌？抑或是前一個男友傷你太重，你想要透過結婚讓你看起來像是「有人要」，證明自己有存在感？你活得好好的，進入婚姻如果不能更好，結婚很麻煩的。要小孩，不用結婚、要愛情，也不用結婚、要歸屬感，自己不能給自己，還要別人給你？你要結婚，是因為這個人可以跟你一起成長，物質與精神條件都會越來越好，這才有必要，不然你勉強自己進入婚姻幹嘛？

欸，姍姍妹，結婚容易，但離婚真的很難。愛情沒來，一點也無所謂。況且幸福不是靠別人給的，有時會姍姍來遲，但一定會到，要有信心。結婚以後，你就會知道，單身的時候到底有多爽。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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