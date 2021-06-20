狗狗毛髮長到拖地　打結成污糟大毛球　剃走6.5磅毛還原靚樣

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-20 20:30

街上很多浪浪都生活得很淒慘，遇到有心人願意帶走照顧，實屬幸運的少數。 美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）日前有1頭流浪狗狗的慘況，讓網民看得心碎。動物組織「KC Pet Project」表示，收容中心接到1頭11歲的西施犬，只見牠全身毛髮長至拖地，嚴重糾結在一起變成「一餅餅」纏緊，雙眼更完全被毛髮掩沒，幾乎看不到前方，而且身上滿布狗蚤。中心職員坦言狗狗的情況令人震驚，無法想像牠之前如何過活。中心派出2名員工聯手替狗狗剃毛，花逾2小時共剃走重達6.5磅的毛髮，讓牠重新露出真面目，原來眼仔碌碌的牠樣子精靈又靚仔，讓網民大感安慰。

「KC Pet Project」在帖文表示，收容中心收留1頭流浪的西施犬，只見牠全身毛髮嚴重打結，而且長滿狗蚤，令職員亦慨嘆從未遇過情況這麼惡劣的狗隻。（fb「KC Pet Project」影片截圖）

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該頭名叫「西蒙」（Simon）的西施狗近日爆紅，牠原本在美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）街頭流浪，動物組織「KC Pet Project」分別在facebook、instagram及Tiktok等社交網絡上載有關西蒙的影片，其全身毛髮長得觸地，卻嚴重打結且極度骯髒，讓網民紛紛留言悲嘆：「牠怎麼會變成這樣子？」

「KC Pet Project」在帖文表示，西蒙原是流浪犬，然而中心接收牠時，坦言從未遇過情況這麼惡劣的狗隻。當時西蒙全身毛髮長至拖地，更捲曲得像打了死結，深棕色毛髮下滿布狗蚤，身體散發臭味，不能想像牠到達中心前怎樣流浪過活。

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中心職員隨即出手替西蒙剃毛，但因為毛量實在驚人，2名職員聯手仍需要花逾2小時去慢慢剃毛，最後成功剃走重達6.5磅的毛髮。此時終於讓西蒙的「真面目」重見天日，只見牠雙目圓滾滾，樣子十分精靈可愛，皮膚狀況亦較想像中理想。獸醫診治後認為牠患上慢性眼乾症及有牙齒問題，但身體狀況尚算不俗。

剃走毛髮後，清西蒙的「真面目」終於重見天日，可見牠雙目圓滾滾，十分精靈可愛。（「KC Pet Project」Tiktok影片截圖）

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職員受訪時透露，相信西蒙曾經歷過悲慘的時光，但入住中心後，已經變回快樂的寶寶，正努力重新適應生活。網民看到西蒙的故事也大呼感動，據中心透露，有來自加拿大的熱心人更表示願意開車來美國領養西蒙。中心表示會先好好照顧牠，待其身體情況變理想後，再安排領養事宜。

（綜合）

巴拉克當時被骯髒的灰色厚毛遮蓋全身，甚至連樣子也看不見。（Edgar’s Mission Farm Sanctuary@facebook）

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