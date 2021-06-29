租霸稱屋內有鬼拖租　突失蹤留一屋狗糞尿垢　業主崩潰po文警世

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-29 16:00

業主遇上欠租或大肆破壞物業的麻煩租客，真的慘過見鬼！台灣1名業主日前在網上發文，講述遇到租霸的可怕經歷，他指對方拖欠房租、水電費等多個月，更先以屋內有鬼影響運勢為由，然後以死相逼，甚至突然搬屋「走佬」。但可怕的是，當業主事後入屋查看，驚訝地發現屋內遺有多垞狗糞、大量狗毛和尿垢，非常嚇人。

有台灣業主發文分享遇到租霸的經歷，指租客欠租多個月，又將房子弄得亂七八糟。（「爆料公社」圖片）

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該名業主在「爆料公社」發文，表示最近遇上1名恐怖租客，由於對方已拖欠房租、水電煤多個月，於是不斷追討欠款，但租客卻聲稱屋內鬧鬼，導致他精神極差，甚至因此患上躁鬱症和憂鬱症，要求業主不要再逼他；租客後來更以死相逼，不久卻又「走佬」，與業主斷絕聯絡。

業主屢次尋找租客想作出溝通去解決問題不果，只好進入物業查看情況，詎料地板上都是狗毛，更有已經乾涸的狗尿漬和糞便，傳出陣陣惡臭，「連清潔都要點香水蠟燭，還壓不過去，超可怕！」，屋內不少家俬都被惡意損毀，就連洗衣機隔網也堆積了狗毛，非常恐怖。

網民看過照片後，紛紛狠斥涉事租客離譜，也理解業主的無奈，認為現時租屋時，一些業主會問長問短、要求多多，皆因過去遇到過麻煩租客，「那馬桶是麻辣鍋是嗎？」、「就是因為這樣，我的房子寧願關蚊子給蟑螂住，也不願意租」、「就是有這種垃圾，才影響很多養寵物的人租不到房子！」、「長期的狗尿味真的很難清到無味，這個爛房客實在是很可惡」。

（爆料公社）

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