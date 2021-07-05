大叔的愛｜如果我似黃德斌…男友拋驚嚇問題　港女憂「中途轉基」

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-05 08:30

【大叔的愛／ViuTV／同性戀／黃德斌／中途轉基】ＶiuTV劇集《大叔的愛》熱播中，雖然觀眾看得開心，但女子卻憂心身邊的男朋友可能是「隱性黃德斌」，甚至突然「中途轉基」。有港女在討論區上發文，指與男友看過《大叔的愛》後，竟然問如果「我都好似黃德斌咁，你會點呀？」，嚇得她不敢再與男友一起看劇。而說完「如果」後，男友隨即到朋友家打機，說可能太夜不會回家，令港女內心生疑男友的假設問題是真的！

電視劇《大叔的愛》受到觀眾熱烈歡迎，不過有港女就表示男友疑似是該劇的真人版！（資料圖片）

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ViuTV電視劇港版《大叔的愛》大熱，引起觀眾熱烈討論。有港女在香港討論區上以「男朋友睇完《大叔的愛》之後問咗我呢條問題」為題發文，指與男友看完首集《大叔的愛》之後，男友竟然說「如果有一日我都好似黃德斌咁，你會點呀？」，令樓主最近數天「都唔敢同佢睇呢套劇」。劇中的黃德斌已婚20年，但暗裏愛上年輕男同事，最終按捺不住向太太提出離婚，更向男同事示愛。

樓主擔心男友「中途轉基」之際，男友卻要到朋友家中打機，更說怕打機太晚回家會嘈醒她，所以當晚不會回家睡覺。樓主對此自覺不妙，猶豫當日男友看完《大叔的愛》後的問題「係假設問題定係嚟真㗎？」。部分網民認為事件只屬男友隨心開的玩笑，樓主不需太過認真看待，不過亦有人笑言，男友喜歡看該電視劇，內心可能對hehe有少少好感。

同場加映：5個原因令黃德斌反成《大叔的愛》最大看點！▼ ▼ ▼

5個原因令黃德斌反成《大叔的愛》最大看點

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原文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭

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