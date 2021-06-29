撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-29 18:35

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV日本改編劇《大叔的愛》香港版日終於播出，作為香港首套開宗明義的BL劇，一播出已引起不少網民熱議！ 兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

《大叔的愛》作為香港首套開宗明義的BL劇，一播出已引起不少網民熱議！（ViuTV）

黃德斌超搶FO原因一：超強反差萌！

於劇中《大叔的愛》6月28日播出第一集，劇情進展相當快，Edan飾演地產公司職員阿田（田一雄）經已得知黃德斌飾演的上司KK（翟國強）喜歡自己，及後KK更相約阿田到海濱公園，拿著一大束紅玫瑰並大喊「田田！I Love You！」向阿田表白，相當直白的方式嚇得阿田O哂嘴！

於劇中《大叔的愛》28日播出第一集，劇情進展相當快！（ViuTV截圖）

而以上一幕亦成為了網民們熱烈討論的情節之一，不少人均表示從未看過黃德斌充滿少女心的表情，與以往在TVB劇相中木口木面截然不同，驚喜同時亦不禁被他深深吸引到，表示「德斌真係好qq」、「save晒德斌啲GIF圖係咁睇」！

反差萌以外，黃德斌成功搶鏡仲有其他原因！

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