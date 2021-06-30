大叔的愛｜阿媽一把年紀迷上BL劇　女友稱好正常　港男：真係咩？

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ViuTV新劇《大叔的愛》播出2天即大獲好評，更成功吸引不少師奶觀眾。不過有網民在討論區上發文，指媽媽「都一把年紀」竟然迷上BL（Boy’s Love）劇，更連女朋友都表示十分正常，令樓主質疑「真係正常咩？」。

港版《大叔的愛》周一（28日）首播，劇中大量場景神還原日劇經典情節。（ViuTV《大叔的愛》劇照）

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樓主在香港討論區上以「我接受唔到老媽子睇BL劇，佢居然喺到睇《大叔的愛》！」為題發文，指上了年紀的媽媽看過日版《大叔的愛》，覺得十分好看，因此港版一出立即追看，「尋日睇到好開心喺到笑」。不過樓主似乎未能接受媽媽的興趣，直言「點會諗到老媽子居然啱BL劇」，而且同樣都有看《大叔的愛》的女朋友亦站在媽媽一方說「好正常」，令樓主不禁質疑「真係正常咩？」。

有網民就認為劇集吸引度有限，說「唔知有乜好睇，幾廿年劇情來來去去都係咁」，不過亦有人笑言媽媽喜愛看BL劇是好事「證明你阿媽都係一個好開通嘅人」。

同場加映：5個原因令黃德斌反成《大叔的愛》最大看點！▼ ▼ ▼

5個原因令黃德斌反成《大叔的愛》最大看點

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原文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚　5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭

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