碌卡透支炒加密幣1個月慘蝕$40萬　連登仔勁後悔：玩玩下變賭大細

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-05 19:00

【虛擬貨幣／加密貨幣／合約／Matic】加密貨幣價格大幅波動，其中比特幣今年曾升穿6萬美元大關，但其後大跌至現時的3萬多美元，不少幣民損失慘重。有連登仔發文中呻自己炒幣僅1個月已勁蝕約40萬，當中包括高風險的「合約」交易，本錢更是以信用卡現金透支取得。樓主直言炒幣後玩到如賭大細，現時孭重卡數，「今次真係唔知可以點做」。有網民鼓勵樓主努力上班賺錢還債，另有人提醒樓主要改變心態，說投資並非要「一鋪發達」，要是要長遠穩定獲利，「你咁樣玩不如去賭場仲開心啦」。

樓主在討論區上發文，指自己炒賣虛擬貨幣勁蝕40萬。（GettyImages）

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樓主在討論區上以「玩合約輸咗40個唔知點算好」為題發文，分享自己炒賣虛擬貨幣Matic虧損40萬元的經過。他提到自己一度蝕約一半，之後以高風險的合約追到只蝕7成，但轉眼間突然爆倉，以信用卡透支取得的本金全數虧損，正計劃問家人或朋友借錢，但又不知道可以如何面對他們。

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不少網民都表示，樓主可以做的事只有打工還債「打工還囉，可以點？」、「買個教訓，唔好再借錢賭啦」、「繼續返工對沖啦」、「去做地盤搵錢還債啦」，但亦有人建議他考慮破產。網民留言中亦有人提醒他要改變心態，不能幻想一夜致富，即使真的有人可以一次就發達，「嗰種賭法同一時間有更多人一鋪破產，睇你好唔好彩」。

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