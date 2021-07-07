日果農徵人捉非洲蝸牛　時薪1600円超筍網民話想做　但有危險性？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-07 08:00

捉蝸牛原來這麼賺錢？早前有日本網民在Twitter分享，發現1份薪金優厚的兼職，是到東京都小笠原群島幫手捉蝸牛，日薪高達8000日圓（約560港元），而且實際工時只約5小時，有網民看到帖文大呼想做，日薪換算時薪有1600日圓（約112港元）。當地農業合作社稱入侵品種「非洲大蝸牛」嚴重影響當地作物，故他們需專門請人清除，雖然有網民覺得人工高而且好玩，但有許多人提醒非洲大蝸牛非常危險，還寄生着「廣東住血線蟲」。

有網民上載1個兼職招聘廣告，捉蝸牛日薪8000日圓，實際工作約5小時。（Twitter圖片）

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日本Twitter上月中有網民上傳兼職廣告請兼職捉蝸牛，上面有1隻可愛的蝸牛並寫上「マイマイ」（告示中指蝸牛），手繪兼職廣告中還見到「日薪8000日圓」、「實際工時約5小時」等字眼，至今吸引逾2萬個讚好，更有逾8500轉推。不少網民看到覺得換算作時薪後薪金不錯，稱想去做兼職，但有人提醒這是份離島工作，對都市人並不方便。

這個廣告是小笠原群島的農業合作社的招聘，由於許多網民想知道工作具體內容，日媒早前訪問小笠原群島農業合作社支部，他們大嘆農作物被外來種的「非洲大蝸牛」嚴重破壞，所以發起了「非洲蝸牛捕獲行動」，廣告原本貼在農業合作社的外牆上。

廣告其實貼在小笠原群島的農業合作社外。（Twitter圖片）

合作社指非洲大蝸牛和小笠原本土品種不同，牠的穀可長達20厘米，「一眼就看得出來」，最近嚴重破壞當地的番茄、百香果和檸檬，令果農捐失慘重。據悉當地農業合作社每年都會招募4至5次兼職捉蝸牛人員來清除非洲蝸牛。

合作社指出，應徵者多數是島民，包括家庭主婦或者正職不太忙碌，可以做兼職的人，每位兼職工作時都非常小心，會用手套、鉗子捉。他們估計雨後陰天可以捕捉到數以千計蝸牛，他們會將蝸牛放在桶子，然後拿去浸泡海水，約2天時間會浸死。

雖然這份兼職的時薪看起來很有吸引力，但日媒亦指不習慣捉蝸牛的人會感困難，而且也不包括交通及住宿費用。另有許多網民提及非洲大蝸牛有危險性。

非洲蝸牛是原產於東非，被指是廣東住血線蟲的宿主，可通過傷口傳播。台灣疾管署指人類感染廣東住血線蟲，多經由未煮熟受污染或寄生的福壽螺、蝸牛、蛞蝓，以及受幼蟲污染的水或生菜。該蟲發病潛伏期約2至3天，最長可達47天。患者常見症狀為劇烈頭痛，若寄生蟲入侵眼球會令視力受損，侵入腦部、脊髓等會出現劇烈頭痛、發燒、嘔吐、頸痛及視力模糊等症狀。若感染寄生蟲數量較多就可能危及生命。當局提醒市民應避免食用未煮熟螺類與蝸牛；處理這類食材，應戴上手套、清潔雙手以及砧板。

關於感染廣東住血線蟲的相關例子不少，例如2010年19歲澳洲青年生吞鼻涕蟲後受感染，昏迷420日醒來後四肢癱瘓。更轟動的要數到1985年金蘭醬油第二代掌舵人鍾秋桂一家人在別墅內生食非洲大蝸牛，最終集體感染廣東住血線蟲，最後鍾秋桂夫婦、母親鍾林腰、長子鍾德富身亡，次子鍾德尚倒臥病床逾10年後死亡，只有三子鍾德尚因為身處海外，未有一同進食蝸牛而倖存，之後由他繼承家業。

（綜合）

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