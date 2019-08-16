台女洗菜掉出小蝸牛　愛心飼養5個月變大6倍　連大便都看懂了

只要有心，小蝸牛也是可以收編的！網友Bebe Lee就分享，5個月前洗菜時發現一隻小蝸牛，當下就決定留下來養，沒想到養著養著也成長到一開始的6倍大，讓她感到十分有成就感。

小蝸牛5個月變大6倍！（點圖放大▼▼）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Bebe Lee表示，3月某天煮飯備料時，從菜裡掉出一隻直徑才0.2公分的小蝸牛，「養到現在直徑已經1.2公分，覺得好有成就感。」至於蝸牛都吃甚麼呢？Bebe Lee說，大部分都給牠吃紅蘿蔔，偶爾給青菜，還會給弄碎的蛋殼，「網上說蛋殼能幫助蝸牛的殼變得更堅硬健康唷～有趣的是，牠吃啥就會大啥顏色的便便，吃了蛋殼就大白色的便便。」

照片中，可以看到小蝸牛爬在手掌上，半透明的蝸殼和細細小小的身體，可能都不及一片指甲大；但經過5個月的照養，長度已經快跟食指一段指節一樣，身體也變得粗粗胖胖，看起來過得非常滋潤。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

Bebe Lee看過網友的留言也說，過幾天有空就會讓蝸牛搬家到養殖箱裡。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：