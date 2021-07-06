Anson Lo生日丨區議員為教主抹面　教用app鎖定粉紅巴士位置追星

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-06 19:00

【Anson Lo / 盧瀚霆 / 教主 / 神徒 / 尖沙咀 / 應援 / 巴士 / Stand By You】被稱為「教主」的Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）明天將迎來（7月4日）26歲生日！「神徒」們也像「姜糖」一樣，斥巨資為偶像預備各種的「生日禮物」應援。其中尖沙咀五支旗桿前的巨型廣告牌連日來吸引大批粉絲打卡，有人周日（4日）於facebook群組上載影片，大讚該區區議員陳嘉朗發現Anson Lo頭上誤中雀屎後代為以紙巾清理，讓一眾神徒繼續開心打卡。 事實上，陳嘉朗除了為教主抹面及關注「教主巴士」的埋站情況，更於專頁拍片教粉絲利用電話程式，鎖定教主巴士的位置以方便追星，再次獲得神徒大讚。

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Anson Lo粉絲斥巨資為偶像慶生 尖沙咀現巨型廣告只係序幕

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神徒們早前已在各區的廣場燈箱及巴士站等買下廣告位，登出祝褔Anson Lo 26歲生日的大型海報，其中斥資6位數字金額租下尖沙咀五支旗桿對開的巨型廣告位可謂最為吸睛，廣告展示期由6月25日至7月8日，上面除了有教主靚相，亦寫有「HAPPY BIRTHDAY 7.7 ANSON LO」，更有教主個人歌曲的MV二維碼，供粉絲及路人打卡。

Anson Lo神徒尖沙咀派手幅引警方到場 呼籲人群散去取消大合照

Anson Lo後援會原定在尖沙咀巨型廣告牌前，派發生日手幅，有數百神徒等候。（葉志明 攝）

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上周六（3日）後援會就在尖沙咀巨型廣告牌前派發生日手幅，及打算集合神徒影大合照，過百神徒早已到達等候，一度引起警方關注，安排兩輛警車到場，並呼籲人群散去，後援會最終無奈取消大合照環節。

有粉絲周日（4日）貼出影片，大讚油尖旺區（尖沙咀西）區議員陳嘉朗為Anson Lo（盧瀚霆）的廣告牌抹去雀糞。（fb「HK mirror fans」影片截圖）

翌日繼續有大批粉絲到廣告牌朝聖及拍照，當晚有人就於facebook群組「HK mirror fans」上載影片，稱廣告牌上的教主頭髮誤中雀屎，油尖旺區（尖沙咀西）區議員陳嘉朗發現後即取出紙巾為教主抹面，由於位置頗高，他更落力跳起清理，引來大批神徒盛讚，「好有愛，因為得佢夠高抹」。陳其後亦回覆指：「不用客氣，歡迎大家來尖沙咀拍拍，注意安全就好。」

除了為教主抹面，陳嘉朗亦於個人專頁定時「監察」印有Anson Lo教主巴士的到站情況，如7月4日便上載多張相片，表示：「Anson巴士前後兩架巴士車長都有在巴士及巴士之間留距離畀Fans拍照，非常好人，會寫封信去九巴讚揚。」

今日下午（6日）他再於專頁直播，於巴士內教一眾粉絲使用名為「ACROSS」的應用程式，追蹤教主巴士的位置，以方便神徒打卡。他以自己的手機示範，只要在程式內輸入指定巴士的車牌，如1A線的教主巴士VK8296，就能看到由網民「報料」的巴士實時方向及位置。如粉絲們將該巴士加到「監察列表」，只要打開程式便可輕鬆安排追星或打卡行程，適及於「教主誕」使用。

即學ACROSS用法，追蹤教主巴士▼▼▼

更多Anson Lo相片圖輯▼▼▼

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今年4月30日為被稱為「姜B」的Mirror成員姜濤22歲生日！「姜糖」們早早就為偶像預備鋪天蓋地的「生日禮物」，不但在全港多區買下多個燈箱及車站廣告，又豪花6位數字買下電車廣告，有粉絲更曾以其名義在新西蘭買了一塊地皮，代他支持環保。

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姜濤22歲慶生應援5大打卡位 大型LED廣告、巴士站燈箱樣樣齊！

姜濤維園打波上港聞▼▼▼

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姜濤17歲短片翻出 單眼皮演吸毒有攬女場面 連登仔：個樣差咁遠▼▼▼

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不過有網民就指出，內地少年天團TFBoys及韓國男團BTS（防彈少年團）粉絲的生日應援同樣厲害，以下就盤點出偶像生日禮物可以有幾誇張，最後1份禮物更是送到上到太空！

BTS防彈少年團成員V及柾國的禮物▼▼▼

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TFBoys成員收過的禮物▼▼▼

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同場加映：7件事認識193郭嘉駿係咩料▼▼▼

193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料

193一向係ERROR顏值擔當。（IG「deniskwok193」圖片）

193出道至今以亂噏搞笑的形象示人，不過其實他絕對「有料」兼有內涵，不只是身型高大，原來學歷不錯，更加是真正的潮流達人，而且內心世界更是相當感性。

即刻睇以下7件事認識193▼▼▼

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網民眼中23對傻傻分不清的藝人▼▼▼