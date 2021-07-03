同居4個月蜜月期結束　港男數女友3大奇怪行為　1周唔洗頭好恐怖

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-03 22:00

相見好同住難，這句流傳這麼久自有道理。有港男在討論區分享和女朋友同住的麻煩事，形容一開始的3個月就像蜜月期一樣，但之後慢慢「嚟料」，更列出了3項他認為很奇怪的行為，就像不愛洗頭，「個頭就嚟光過比達個額頭」，稱平時不修邊幅都可以接受，但這些行為卻很難頂。有網民直指不少女生愛打扮，但私下非常污糟，坦言如果不接受應該直接反映。

港男和女友同居4個月後，發現女友一些行為很難頂。（示意圖／Getty Images）

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樓主日前在香港討論區開文，大呻同女朋友同居的麻煩之處，他指自己和女友現時同居了約4個月，頭3個月大家會互相禮讓、相敬如賓，就像蜜月期一樣相處愉快，但這個開始他留意到女友的「奇怪行為」，不知是否很多女生都是這樣。

女友３大奇怪行為：

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女友不愛洗頭，樓主坦言自時睡覺時會聞到女友的頭有陣異味，平日女友不修邊幅的時候他可以接受，但這些問題令他感困擾。

網民點睇：

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雖然有網民認為長頭髮女生會甩頭髮在地上很普遍，其實一點都不奇怪，但不洗頭的部分真的頗難接受，衛生問題就算不是疫情期間，大熱天時幾天不洗頭相當惡心。至於煮飯問題，可能是女友擔心過度遷就會縱壞他，會被當「老奉」，不過有人坦言樓主「咁快就開始嫌棄」，如果他日成為夫妻「日子流流長點過呀？」，如果覺得難以接受應早點和女友討論。

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