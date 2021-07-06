光頭男攜電動單車上港鐵車廂　網民批自私：可以入好多條罪

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-06 19:52

【MTR／港鐵站 / 電動單車 / 行李】港鐵人多擠迫，攜帶行李都有嚴格規定，不過有網民就拍到1名中年男子竟然帶同1輛電動單車，進入港鐵車廂內，更大模斯樣坐在車子上。照片被放上社交平台後，隨即被熱烈討論，有人直指在本港駕駛電動車已是犯法，還要攜帶上港鐵，行為自私，「佢可以入好多條罪」，更有網民擔心「車廂入面爆炸就死」。 港鐵回覆《香港01》指，港鐵範圍內使用電動車是否觸犯港鐵附例要視乎實際情況，但附例第4A條列明不得將單車﹑電單車或其他類似的運輸工具駛過或引領其橫過鐵路處所，或可作參考。

有網民拍到1名中年男子帶同1輛電動單車，進入港鐵車廂內，更大模斯樣坐在車子上。（fb「馬路的事討論區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民將照片分享至facebook群組「馬路的事討論區」，只見1名光頭男子坐在電動單車上，「人車組合」正正停在車廂中間，當時車廂只剩下少許企位，男子一手握着軚盤，一手抓緊扶手，而電動車上則掛着頭盔。

根據《道路交通條例》（第374章），電動滑板及電動單輪車均須登記及領牌才可於道路行駛，惟運輸署一貫政策是不會為這些電動可移動工具發牌。而根據運輸署，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」（例如：電動滑板車及電動單車），可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例，以及其他相關法例；根據法例，初犯者可被判最高罰款5000元及入獄3個月。

對於能否攜帶上港鐵，香港鐵路附例規定，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。即使現時攜帶已拆轆或已摺合的單車進入港鐵，可視為乘客的個人行李計算，但車身總長度同樣不可超過 130 厘米。如行李尺寸不符運載行李規定，港鐵有權拒絕允許以鐵路運載任何行李。

港鐵發言人表示，不清楚上述照片的來源及拍攝時間，而在港鐵範圍內使用電動車是否觸犯港鐵附例，不能一概而論，要視乎實際情況而定，不過附例第4A條或可作參考，該附例列明任何人不得將單車﹑電單車或其他類似的運輸工具駛過或引領其橫過鐵路處所。

攜帶大型行李上港鐵當然討厭，有更多行為都會令人忟憎！有網民早前就在討論區發帖，徵求一人一個「喺街一見就火滾嘅行為」，樓主拋磚引玉先提出「企在路中心睇電話」，引起網民熱議。▼▼▼

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將熱爆話題加入自選！（01熱話製圖）

同場加映：網民盤點最熱港鐵站▼▼▼

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講完「最地獄」，網民都有推介一些冷氣充足、環境舒適的「最天堂港鐵站」系列，形容是「夏天救星」▼▼▼

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有網民自爆曾舔波波扶手，行為十分嘔心。（01製圖）