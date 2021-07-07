大叔的愛｜阿媽煲劇迷上MIRROR　為貼海報收埋結婚相　老豆頂唔順

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-07 13:00

【大叔的愛／ViuTV／黃德斌／Anson Lo／盧瀚霆／Edan／呂爵安 /同性戀】ViuTV新劇《大叔的愛》播出後廣受歡迎，除了大批鏡粉每晚準時支持偶像，亦成功吸引不少從未接觸過BL（Boy's Love）劇的師奶觀眾。有港男就於討論區發文，指媽媽一把年紀才迷上BL劇，更意外成為MIRROR粉絲，為了在家張貼偶像海報，不惜收起展示多年的結婚相，令真正老公、樓主的爸爸「頂唔順」，直呼：「拍拖時佢都未試過咁！」

樓主指媽媽因追看《大叔的愛》而迷上BL劇，近日更成為MIRROR粉絲，狂熱行為令他及爸爸吃不消。（《大叔的愛》劇照）

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該名港男早前於香港討論區發文，稱媽媽一把年紀才因追看《大叔的愛》而迷上BL劇，表示難以接受對方的新興趣，惟其女友卻站於媽媽一方，直言情況正常毋須大驚小怪。樓主昨日（6日）再次發文，指媽媽追劇後不只愛上BL劇，更成為了MIRROR的粉絲，「𠵱家老媽子日日喺到話Edan好可愛，咩Anson好靚仔，老豆都頂佢唔順」。

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樓主形容，成為鏡粉的媽媽為了支持偶像已經走火入魔，在家貼滿偶像的海報，甚至連展示了多年的結婚相也要「讓路」，「本身佢同老豆間房放埋結婚相，𠵱家居然收埋張結婚相，換咗MIRROR poster」，令他不禁大嘆：「我想講，女人黐線起嚟真係好黐線！」

而身為枕邊人的爸爸也一度偷偷抱怨，直指「同老媽子拍拖時佢都未試過咁，𠵱家變咗另一個人」。樓主亦發現，爸爸於社交平台加入了「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，「佢一路睇一路發出唔知笑定喊嘅怪聲，傻傻地咁，嗰一刻，我覺得老豆老咗10歳」。

港版《大叔的愛》周一（6月28日）首播，劇中大量場景神還原日劇經典情節。（ViuTV《大叔的愛》劇照）

帖文引起部份鏡粉另一半的共鳴，看過樓主爸爸的處境只能大呻「可以笑的話不會哭」，但亦有人認為媽媽找到能讓自己放鬆的興趣是好事，「大驚小怪，一生人幾十年，偶然放任下有何不可？樓主阿媽都安份守己照顧咗老公兒女咁多年啦，俾佢開心一下都要管」。

有男網民則齊齊討論「反擊」方法，建議樓主爸爸以其人之道還治其人之身，「叫你老豆貼返啲後生女poster啦」、「同你阿媽講，嗰班係膠面人，旺角大把」。

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5個原因令黃德斌反成《大叔的愛》最大看點

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