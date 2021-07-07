天水圍的士逆線行公路　無視迎頭車淡定前行　拍片者：黐線㗎！

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-07 12:04

逆線行公路，只看片段都感覺「牙煙」。昨早（6日）網上流傳1段影片，只見1輛新界的士於天水圍洪天路逆線行駛，雖然一直打燈並靠左行駛，惟其他車輛在其旁邊快速駛過，讓網民都為之着急，「快快手掉頭，睇到我都急」，更喇諷他「勇敢」，「車速仲拍得住正線車」。

1輛新界的士於天水圍洪天路逆線行駛，雖然一直打燈並靠左行駛，惟其他車輛在其旁邊快速駛過，讓網民都為之着急。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民昨早8時許在facebook群組「馬路的事討論區」上載片段，標題寫着「又嚟唔識形容系列」。片段由1位的士乘客拍出窗外，事發於天水圍洪天路，只見1輛新界的士在往天水圍及流浮山方向的公路上逆線行駛，即跟拍片者同樣向着元朗及屯門方向行駛。涉事新界的士一路打着左燈，並靠左行駛，其間有輕型貨車及巴士等在旁邊駛過，有私家車亦要切線避開，場面非常「牙煙」。

拍片者在影片中大喊「黐線㗎！黐線㗎！」，批評涉事者為職業司機都逆線行駛，片中拍片者所在的士的的士司機則估計，「可能（逆線的士司機）唔係揸開呢區」。影片隨即被瘋傳並引起網上熱議，有人看完片段即想起電影《天能》的情節，又揶揄該司機「有勇氣繼續行都唔掉返頭，支旗應該好大支」。

有網民指洪天路同一方向都有幾條線，當時亦不算太多車，質疑司機為何「唔拿拿聲轉軚掉頭？」，又直指「點樣唔熟路都好，如果最基本識得睇路牌、睇地線，根本就冇可能有逆線行車」。

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