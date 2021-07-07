【Intern】公司無Earl Grey茶包　實習生即爆粗投訴嚇窒admin同事

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-07 15:00

踏入7月又到了大學生實習季節，莘莘學子初踏職場難免會撞板，但只要保持禮貌，相信一眾前輩也會體諒。有打工仔撰文分享，指近日公司迎來十多名實習生，其中一名留有金色長髮的男生，得知公司沒有提供Earl Grey（伯爵茶）茶包時，竟當場爆粗表示不滿，令在旁的行政部門同事嚇得目瞪口呆。

有打工仔分享指實習生得知公司沒有提供伯爵茶茶包後即爆粗大罵，「嚇窒」旁邊的行政部同事。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

自稱「武加教」的網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指公司各個部門近日來了共十多名實習生。有日他見到其中幾名實習生竟留有金色長髮，並戴有銀色頸鏈，「真係唔講以為我間公司轉型做收數」。

之後他亦曾目擊，1名實習生問行政部的同事：「公司有冇earl grey（伯爵茶）茶包？」同事未有為意，直接回覆指「公司冇呢1種」，沒料該實習生突然激動高呼：「吓！有冇搞X錯呀？」樓主形容，行政部同事聞言「當場被嚇窒」，未能作出反應，亦沒有即時向人事報反映事件。後來當同事想向人事報投訴時，亦已忘記涉事實習生的樣子。

實習生得知公司沒提供伯爵茶茶包，即激動高呼：「吓！有冇搞X錯呀？」（《大叔的愛》劇照）

帖文引起網民嘩然，直指涉事實習生無論態度或打扮也不合格，根本未達到基本要求，「笑死咁大牌」、「着重grooming即係要對嘅客戶好decent，包括埋講粗口；基本公司規矩，HR應簽約時背書式讀晒出嚟，或者提醒簽約時睇清楚」。不過也有網民質疑事件另有內情，「嗱首先一樣嘢，係咪你哋歧視人個look在先，搞到人哋睇唔過眼先借茶包發聲先」。

同場加映：返工每日去廁所逾2小時 實習生斥公司扣薪 網民反嘲：薪水小偷

返工每日去廁所逾2小時 實習生斥公司扣薪 網民反嘲：薪水小偷

網民發現公司因為上廁所時間扣了他的人工，令他大感不滿。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

+ 6 + 6 + 6

網民點睇：

+ 5 + 5 + 5

點擊看網民第1份全職工作最大得着👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

😂😂同場加映：網民自爆最爽筍工👇👇

+ 8 + 8 + 8