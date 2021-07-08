沖涼洗澡全在露台解決　業主稱「雙贏套房」激嬲網民：賺錢想瘋了

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-08 11:00

台灣不少大學生都會在外租屋居住，租金固然是先決條件，但居住環境也非常重要。最近桃園市銘傳大學附近1間「套房」在網上的招租帖文掀起熱議，房東在狹窄的露台加裝馬桶、花灑等衛浴設備，換言之洗澡和如廁通通在露台解決。套房以5500台幣（約1527港元）出租，房東更形容是「雙贏推薦學生套房」，引來網民留言諷刺，「雙贏的意思是，房東贏2次」。

有台灣房東為「套房」放租，將露台改裝為浴室，引來網民熱議。（網上圖片）

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1名網民日前在facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」發文，指有房東在租屋網放租，強調租盤是「雙贏推薦學生套房」，惟上傳的照片顯示，房間內有床、雪櫃、衣櫃等，加蓋的露台則安裝洗手盤、鏡子、花灑、馬桶和小型電熱水爐，由於有非常開揚的大窗戶，租客在如廁或洗澡前必須先拉好窗簾。

據報套房位於2樓，大廈1樓則為美甲店，均屬同一房東所有，由於該房間沒有衛浴設備，房東便將露台改裝為廁所，而窗外為一片山景，不必擔心被街外人看到。

大批網民隨即在facebook帖文留言，笑稱租屋網上所指的「雙贏」根本後租戶無關，「大便通風、沖澡不悶，雙贏」、「邊拉（上廁所）邊洗澡，又通風不怕一氧化碳中毒，根本3贏4贏5贏」、「房東和他老婆贏」，也有網民指出窗台的空間，認為再加個床墊便是另1間套房了，「右邊上面舖個床墊就是套房了，有點浪費空間」、「旁邊的窗台該不會是床吧？」、「窗台上那一塊不會真的是給人睡覺的地方吧？」。

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