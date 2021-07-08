令女友最傻眼的生日禮物！木頭男友送私處保養品　而且全部拆開過

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-08 22:00

熱戀中的少男少女或會幻想像偶像劇般的甜蜜浪漫情節，但現實遇到的卻不似預期。有台女近日於討論區以發文，分享與「理工大木頭」男友的交往點滴，指近日收到對方送來的生日禮物，拆開竟發現是2罐私處保養品，而且全部拆開過，令她當場傻眼。後來更收到男友的長文訊息，詳細解釋保養品的用法及功能，更附有個人「點評」，令她哭笑不得。網民看過對話截圖紛紛笑翻，不過得知樓主男友送出禮物的原因後，便大讚他非常貼心，直呼：「如果是我收到我會蠻感動的！」

有台女收到男友送來的生日禮物，一心想收到護膚品的她竟收到男友特意挑選的私處保養品，感到哭笑不得。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

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台女於Dcard討論區以「男友送過最傻眼的生日禮物」為題發文，指數個月前私處曾發炎不適，需要看醫生及食藥治療，後來因疫情爆發，已一段時間未能與交往3年的男友見面，「每天就是視訊跟聊天度過每一個日子，雖然他也是就木頭冷冷淡淡的」。

上周是台女的生日，由於她與男友非常熟悉對方，故較早之前已暗示過想要保養品作為禮物，「男友務實派，他覺得直接問我大概想要什麼比較不浪費，他生日我也是問他大約想要什麼買給他」。至生日當日，台女終於收到一直期待禮物包裹，沒料一拆開紙箱，甚麼護膚品也看不到，反得到2罐私處保養品。

點擊看台女與男友的對話：

台女還未能反應之際，竟發現保養品的紙盒均有曾拆開過的痕跡，男友這時才不慌不忙解釋，因保養品是網購產品，當初收貨時曾代為檢查，並「順便幫忙」閱讀說明書。男友之後更傳來長篇大論的訊息，指產品是他托醫生朋友請教專業婦產科醫生意見後才選購，並寫上2罐保養品的用法及功效。最後男友更附上個人點評：「我看完說明書覺得還不錯，很實用，你喜歡我可以多買給你。」

台女看過訊息哭笑不得，「真是謝了，但我自己也會看說明書好嗎！但我要的保養品是臉的啦，超傻眼呢」，只好向男友「坦白」心聲。然而男友似乎摸不著頭腦，繼續發揮「直男本色」，提醒台女要定時使用，「雖然他最後說會再買別的給我，但還是叫我不要浪費，他買的這個也要用。你都買了我當然拿來用啊！氣死」。

事後台女更補充分享，指男友去年送的生日禮物一樣實用，「去年生日禮物是1TB的硬碟喔，只因為我跟他說我筆電容量快不夠」，令她只能自嘲：「跟理工男交往的日常就是如此樸實而無華，呵呵。」

不少人笑指樓主男友是「完美直男」，但大讚樓主男友的禮物非常用心，反映他有將樓主的身體狀況放在心上。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

帖文一出即笑翻網民，不少人笑指樓主男友是「完美直男」，難以在相處中表現情趣，「哈哈哈哈理工男男友真的是實用派的」、「他頭腦簡單欸不過這樣很好」、「好務實的禮物，但真的很貼心，還先幫妳檢查好」。

亦有大批網民盛讚樓主男友的禮物非常用心，反映他有將樓主的身體狀況放在心上，「我覺得很好啊，他很會觀察你需要什麼，我覺得比起什麼昂貴的禮物項鍊、戒指這種的更有心吧」、「感覺很貼心啊，對方很在乎妳的健康」、「下次知道可以直接開口看看，相處下來會慢慢知道對方特質，說不定禮物對他來說就是實用類」。

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按圖即看樓主與前女友對話內容▼▼▼

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