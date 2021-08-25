日男拍拖7年　從未發現女友竟然係大自己25歲美魔女　結局有洋蔥

作為「亞洲四大邪術」之一的日本化妝術，一個甜美的日系全妝，可以讓人瞬間「換頭」、「減齡」變得媽都不認識。



化妝技術再高超，總有卸妝的時候。但是日本還有一些女性，即使是素顏，即使已不再年輕，在她們的臉上卻完全看不出歲月的痕跡。彷彿是真正擁有法術的「美魔女」，比如今天要介紹的主角，Aki……

日本逆齡美魔女Aki 拍拖7年男友絲毫未察覺對方竟大自己25歲（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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今年2月，62歲的Aki和37歲的Yoshitaka正式辦理了結婚手續。之後他們辭掉了工作，買了輛房車，開始了環日本旅行生活。

兩個人還註冊了個賬號，專門記錄旅程中的點點滴滴，他們在黃昏下的海邊散步、在富士山下看雲卷雲舒、一起去世界上最快樂的地方迪士尼。每次記錄都有一萬多粉絲觀看，甚至碰到粉絲還會被求合影。

他們的旅程還在繼續，浪漫的故事也在繼續，世界上最幸福的愛情，不過如此了吧！

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