帽事嘅｜男友一向手機任睇　忽然話撳錯掣聊天記錄冇晒你信唔信？

曾經有人說過「偷看男朋友電話就有如打開潘朵拉的盒子，千萬不要」。有女網友便在匿名討論區詢問網民該不該相信男友忽然「不小心按到手機重置」而失去所有Line的聊天記錄：「請問各位會相信他嗎？」



原文發表於匿名2公社：「我想問一下，從來不刪聊天記錄的男友，手機也都隨時可以互相看，就在昨天半夜跟我說，手機按到重置了，Line的資料全部都不見了。」

「請問各位會相信他嗎？或者是該怎麼問才知道是不是真的？我現在真的很慌亂不知道該怎麼回他！」

網友：放心，很快會有第二部你不知道的手機（點擊放大閱讀原文及網民意見）👇👇👇

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一個原因讓網民信男友沒出軌：要刪記錄根本不用重置手機

貼文吸引不少網民討論：「我會選擇相信，但重製會全部東西都一起不見不是嗎？」、「還好吧，要刪訊息不需要手機重置啊，妳似乎非常沒有安全感」、「信任才能走的更長久」、「如果要瞞妳，只要刪除對話就好了，沒必要重置，因為很麻煩，所以應該是真的，不要想太多」、「如果要幹嘛隨便買張預付卡再買支二手手機就可以了，沒必要重置手機」、「如果以後他還是繼續讓你看那就沒什麼，搞不好真的是不小心按到」、「交往的是你自己，自己卻都不相信了，妳覺得有誰會相信？」。

也有網友表示「放心很快就會有第二支你不知道的手機」、「相信妳的直覺」、「不要打草驚蛇， 日後有的是機會」、「到底要多不小心才會按到重置啊~哈哈哈哈哈」、「既然妳自己都不信任了，我們多說無益！」、「常看代表不信任、現在問這個有意義嗎？」、「為什麼要想那麼多，不累嗎？看了又如何不看又如何？安全感是自己給的，如果不信任就別在一起，因為妳這樣會很累，如果有一天妳真看到了什麼妳是要分還是要原諒，幹嘛自虐！」。

還有網友認真回應：「手機敢『隨時』給人看的都很乾淨，相反的一些平常手機死不離身，被抓到搞曖昧次數多到數不清，妳懷疑了就說下次出去再給妳看，請問看一支消毒過的手機幹嘛？何況還是要自己拿在手上滑給對方看，不是整部交給人家翻的方式，裡面有多髒就不必說了。別人的隨便拿去一直翻一直看人家也無所謂，證明髒的只有手機不敢給人看、永遠不離身的你自己。」

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