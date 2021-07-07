嘔心！機艙衰客脫襪伸臭腳到前座扶手　靚仔一招反擊數百萬人圍觀

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-07 22:00

缺德衰客無處不在，在乘搭搭長途車或飛機都遇到更是倒霉！有外國靚仔網紅早前在TikTok上載短片，顯示他乘搭飛機時，後座乘客竟除鞋又脫襪，把赤裸裸的腳板伸至其扶手位置。該名網紅忍無可忍下想出絕世好方法，頓時令對方瞬間「縮腳」，影片上載短短2天已有450萬次觀看，不少網民都直呼「大快人心」。

靚仔網紅坐飛機時發現後座乘客把光溜溜的腳板伸至其座位扶手上，令他非常不滿。（tiktok「the.walker.twins」影片截圖）

按圖睇網紅點樣反擊後座乘客▼▼▼

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在抖音擁有24萬名粉絲的網紅帳戶「the.walker.twins」前日（6日）分享1條影片，並寫道「這情況你會怎樣做？」，片中顯示他坐飛機時發現後座乘客脫下鞋子，並把光溜溜的腳板伸至其座位扶手上，腳趾還自由又靈活地跳彈不停。不過他沒有立即轉過去責罵，反而對着鏡頭挑一挑眉，然後拿出1支礦泉水，其後毫不留情地倒在對方腳上，後座乘客似乎嚇了一跳，即時把腳抽回去。

影片至今獲42萬個讚好，逾1.1萬個留言，有人大叫做得好，「真的厭倦大家總是不尊重別人」、「那隻腳看起來很需要肥皂水」，又笑言如果跟空姐要的是1杯滾水就慘了。

同場加映：網民盤點街上令人火滾的行為

很多人的行為都會令人忟憎！有網民早前就在討論區發帖，徵求一人一個「喺街一見就火滾嘅行為」，樓主拋磚引玉先提出「企在路中心睇電話」，引起網民熱議。▼▼▼

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