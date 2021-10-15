十二星座｜唔好妄想可偷偷出軌　4大名偵探星座未拍拖已起晒你底

有些星座，從心動開始，就跟破案沒甚麼區別了。



天蠍座：如果「幸運地」被天蠍看上，在你毫無察覺之時，他已經扒光了你的衣裳，祖墳都給你刨開了。

拿著顯微鏡去看你每個社交賬號的內容、互動，追根溯源——看你和誰有曖昧，談過幾段戀愛，有沒有放不下的人……還沒在一起呢，醋他已經「自隊」了好幾盅。

4個最愛暗中調查另一半的星座（點圖放大閱讀）▼▼▼

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水瓶座：一門心思想為喜歡的人製造驚喜的水瓶，往往會發揮出科學家精神，先去別人的日常中找線索。將對方的性格、喜惡、圈子等都分析透徹，然後游刃有餘地展開各類話題。在看似不經意間，說出一句讓人覺得「你好懂我」的話。在重要的日子，送給對方正好需要的東西。真有他的！

處女座：細節控的處女座在對某個人產生興趣後，對於收集到對方的點滴會有如高難度的拼圖有了進展一般喜悅無比：「XX豎起大拇指一點弧度都沒有，好特別哦」，「XX排隊時喜歡輕輕晃腦袋，好可愛喲好可愛喲」，「XX睡覺時愛把頭蒙起來，要不要提醒下這樣不好呢」……瞧，他總能注意到那些微小無比的點，讓自己感覺和對方親近了不少。

雙子座：如果說前面三個的戶口調查主要靠默默觀察＋悉心鑽研的話，雙子就不一樣了，他有一張厲害的嘴，可以打探八方。能迅速地籠絡對方身邊的人，收集各種情報，有的放矢，再讓人配合造個勢，絕了！

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