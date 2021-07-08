屋外鞋子失蹤　CCTV揭外賣員踢走再帶落樓　律師稱1原因犯盜竊罪

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-08 12:00

【外賣／送遞員／外送員】新冠肺炎疫情下，很多人為避免將病毒帶入屋，就會將鞋子放在屋外，不過有網民投訴指，放在門外的鞋子不翼而飛，翻查閉路電視才發現原來被外賣員故意踢走鞋子，甚至帶到樓下將它踢進信箱底，令她非常憤怒。事件曝光後引起網民熱議能否追究責任，大律師受訪則指，令別人失去物件已經觸犯了盜竊罪，法官量刑時會根據意圖及情節判罰，最嚴重可判監禁10年。

有網民投訴指，放在門外的鞋子不翼而飛，翻查閉路電視才發現原來被外賣員故意踢走鞋子，甚至帶到樓下將它踢進信箱底。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

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該網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指日前午飯時間回家1小時，並將鞋子脫下暫時放在門外，惟出門口時卻發現鞋子失蹤了，經調查後發現當時鄰居叫了外賣，該名送餐員離開時踩着樓主1隻鞋子入電梯，其後帶到地下再將鞋子踢入信箱底。樓主嬲爆表示，閉路電視已拍下全過程，她一定追究到底，並指會報警處理。

雖然帖文現時已被刪除，但不少網民都將它截圖並轉發至其他社交平台，有人認為如果是惡作劇，故意取走別人的東西非常離譜，但亦有人指走廊是公共地方，亂放私人物品被當垃圾丟掉，都沒有辦法追究。

不過，大律師陸偉雄接受《香港01》訪問表示，任何人都不能隨便處理別人物品，在法律上令別人失去物件，已經觸犯了盜竊罪，最高可處監禁10年。他指出，不同情節判罰不同，法官量刑時會了解為何要這樣做，是否一時興起的惡作劇，如果有預謀報復，罰則會更嚴重。

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