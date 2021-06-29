foodpanda語障外賣員踩3公里單車送貨始知被玩　油站職員窩心相助

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-29 11:00

不少機構都提倡為殘疾人士提供就職機會，以助他們自力更生，馬來西亞1名有言語障礙的foodpanda外賣員，最近卻還上惡意棄單事件。該外賣員日前一口氣踩3公里單車到達目的地油站後，才發現油站根本無人下訂單。正當他擔心要承擔80令吉（約150港元）的費用時，幸好油站職員出手幫忙，買下全單食物，讓外賣員非常感動。

馬來西亞1名有言語障礙的foodpanda外賣員遭人惡意棄單，幸好獲油站職員出手相助，才不用承擔訂單費用。（fb「Stesen Minyak Shell Jalan Sulaman」圖片）

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馬來西亞沙巴1間油站上周四（24日）在facebook專頁發文分享事件，表示日前有外賣員前來送餐予名為「Mira」的顧客，惟職員回答說沒有員工叫「Mira」，也沒有人叫外賣。帖文指，該名外賣員有言語障礙，為了此訂單踩3公里單車，其朋友後來也到油站了解情況。

油站職員問外賣員曾否與顧客直接聯絡，前來幫忙的友人指他們曾致電對方，客人表明要送餐至油站，後來雙方在WhatsApp對話，女客人卻突然聲稱自己不知情，又聲稱稍早前有其他人曾使用她的電話。

帖文強調涉事客人一直沒有就送錯餐一事通知外賣員，而外賣員得知被棄單後非常苦惱，深怕要承擔全單80令吉的費用。窩心的是，油站職員最後決定伸出援手，付錢買下所有食物，以免讓外賣員要自掏腰包，一番努力後回報卻付諸流水。帖文表示「我們只希望那個騙子不要再這樣做，試想像一下，如果沒有人買單，這位外賣員就被迫承擔損失，除非外送平台願意賠償」。

網民都讚賞油站職員有愛心，又為事件中外賣員打氣，又指疫情下外賣員仍冒險為巿民送餐，理應得到支持和足夠酬勞，力斥惡意棄單的人心腸惡毒，又呼籲巿民對外賣員多點體諒。

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