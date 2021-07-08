菁英女性養成學苑列「低質男7大指標」　成日打機睇波堅持AA即out

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-08 18:30

菁英女性養成學苑創始人貝依（Anna Bey）透露「低質男」7大指標，奉勸女性約會時要睜大眼睛以免浪費自己寶貴的時間。

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貝依提到男性約會時若總想跟女伴平分帳單是第1警訊。她解釋現今社會男女仍不平等，男性在生理上佔有一定優勢，女性難有機會與男性從事相同的職業或賺取相同收入。貝依認為女性在服裝、衛生和美容產品上各方面花費比男性多。所以如果男性追求五五分帳的關係表示他不想進入男性角色，甚至可能會過於吝嗇。

貝依指出「低質男」第2特點是不願對正式關係、結婚生子許下承諾。貝依說女性的劣勢在於生理時鐘，「總不能花10年乾等對方決定是否跟妳結婚」。第3項「低質男」特點是個性古怪、常搞失蹤或感覺不可靠。貝依直指約會時如果男性不信守諾言（好比取消約會）、不可靠或讓人感到害怕，第一次也許是不小心的，但若發生第二次就要果斷謝絕與對方往來。貝依強調戀愛中的男人會打電話、會付出一切努力只為了見到對方。貝依承認現在好男人難覓但奉勸女性「寧缺勿濫」。

貝依表示第4項「低質男」特點是缺乏深度，除了足球、喝酒和電玩以外沒有其他興趣。要女性想想如果結婚，將在餘生與對方談論什麼，「生命太短，請確保找到跟自己有共同點的人」。貝依列舉的第5項「低質男」特點為缺乏基本紳士技能，好比不會為女性開門、在女性冷時不會遞上外套、自顧自走路把女性拋在身後、甚或在床上只顧自己的感受。

貝依歸類第6項「低質男」特點為想要操控女性。第7種「低質男」是有交往對象後還流連在各大派對，或常跟哥兒們外出玩耍。貝依建議女性在戀愛中務必時時思考自己是否得到應有的待遇。

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